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Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06505, 10 бар купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06505, 10 бар

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Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06505, 10 бар - фото 1
Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06505, 10 бар - фото 2
Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06505, 10 бар - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор аксессуаров
  • Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06505, 10 бар - фото 1
  • Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06505, 10 бар - фото 2
  • Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06505, 10 бар - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741721
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06505, 10 бар
3 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор аксессуаров
Дополнительно
быстросъем рапид (euro), для финишной очистки и смазки воздуха
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
57х40х32
Вес, г.
930

Описание товара Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06505, 10 бар

Профессиональный модульный блок для комплексной подготовки сжатого воздуха в пневматических магистралях. Включает в себя эффективный фильтр-влагоотделитель для очистки потока от конденсата и твердых частиц, а также лубрикатор для автоматической дозированной подачи масла к внутренним узлам инструмента. Конструкция обеспечивает стабильное функционирование подключенного оборудования, надежно защищает его от преждевременного износа, коррозии и заклинивания, существенно продлевая общий рабочий ресурс всей системы.



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Отзывы о товаре Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06505, 10 бар




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор аксессуаров
Дополнительно
быстросъем рапид (euro), для финишной очистки и смазки воздуха
Страна производитель
Тайвань
Описание
Профессиональный модульный блок для комплексной подготовки сжатого воздуха в пневматических магистралях. Включает в себя эффективный фильтр-влагоотделитель для очистки потока от конденсата и твердых частиц, а также лубрикатор для автоматической дозированной подачи масла к внутренним узлам инструмента. Конструкция обеспечивает стабильное функционирование подключенного оборудования, надежно защищает его от преждевременного износа, коррозии и заклинивания, существенно продлевая общий рабочий ресурс всей системы.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор аксессуаров для пневмосистем Kraftool 06505, 10 бар - купить по цене 3100 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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