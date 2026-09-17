Комплект колес и рукояток для генератора ЗУБР НКР-2, для генераторов мощностью свыше 4000 Вт
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Характеристики
Тип товара
Набор аксессуаров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
В наличии
Код товара: 741640
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор аксессуаров
Дополнительно
болтовое крепление, для перемещения бензогенераторов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х21х13
Вес, кг.
6.17
Описание товара Комплект колес и рукояток для генератора ЗУБР НКР-2, для генераторов мощностью свыше 4000 Вт
Усиленный такелажный комплект, разработанный для обеспечения мобильности тяжелых профессиональных электростанций высокой мощности. Состоит из массивных износостойких колес увеличенного диаметра на прочных полуосях, жестких металлических рукояток для удобного хвата и демпфирующих опорных подставок. Набор эффективно снижает передачу вибраций от работающего двигателя на поверхность и позволяет без труда транспортировать тяжелое оборудование по неровному рельефу.
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Бренд
Тип товара
Набор аксессуаров
Дополнительно
болтовое крепление, для перемещения бензогенераторов
Страна производитель
Китай
Усиленный такелажный комплект, разработанный для обеспечения мобильности тяжелых профессиональных электростанций высокой мощности. Состоит из массивных износостойких колес увеличенного диаметра на прочных полуосях, жестких металлических рукояток для удобного хвата и демпфирующих опорных подставок. Набор эффективно снижает передачу вибраций от работающего двигателя на поверхность и позволяет без труда транспортировать тяжелое оборудование по неровному рельефу.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Комплект колес и рукояток для генератора ЗУБР НКР-2, для генераторов мощностью свыше 4000 Вт - стоимость товара 3130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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