Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-15, 10 ? 1 5 мм, 15 м, 20 бар
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб.
В наличии
Код товара: 741725
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
15
Дополнительно
армированный полиуретан, фитинги Рапид
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
53х50х28
Вес, кг.
2.29
Описание товара Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-15, 10 ? 1 5 мм, 15 м, 20 бар
Удлиненная версия прямого армированного шланга из износостойкого полиуретана, созданная для обеспечения свободы перемещения на средних дистанциях. Шланг сохраняет превосходную гибкость даже в морозы и не теряет форму под нагрузкой. Поворотная конструкция фитингов быстросъема исключает образование петель и заломов, защищая оператора от случайной потери давления. Надежное решение для подключения гайковертов, отбойных молотков и другого профессионального оборудования.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Бренд
Тип товара
Шланг
Диаметр, мм
15
Дополнительно
армированный полиуретан, фитинги Рапид
Страна производитель
Тайвань
Удлиненная версия прямого армированного шланга из износостойкого полиуретана, созданная для обеспечения свободы перемещения на средних дистанциях. Шланг сохраняет превосходную гибкость даже в морозы и не теряет форму под нагрузкой. Поворотная конструкция фитингов быстросъема исключает образование петель и заломов, защищая оператора от случайной потери давления. Надежное решение для подключения гайковертов, отбойных молотков и другого профессионального оборудования.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Воздушный шланг с поворотными фитингами рапид Kraftool 06588-15, 10 ? 1 5 мм, 15 м, 20 бар - по цене 3250 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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