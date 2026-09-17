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Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001

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Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - фото 1
Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - фото 2
Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - фото 3
Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - фото 4
Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - фото 5
Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - фото 6
Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - фото 7
Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - фото 8
Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - фото 9
Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - фото 10
Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тележка
  • Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - фото 1
  • Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - фото 2
  • Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - фото 3
  • Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - фото 4
  • Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - фото 5
  • Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - фото 6
  • Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - фото 7
  • Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - фото 8
  • Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - фото 9
  • Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - фото 10
  • Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 290 руб. 
Начислим 405 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741661
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001
25 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Тележка
Дополнительно
рамное крепление, для транспортировки бензорезов и ровного пила
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х63х54
Вес, кг.
28.5

Описание товара Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001

Тяжелое профессиональное стальное шасси, трансформирующее ручной бензорез в передвижную резцовую машину для работы по асфальту и бетону. Жесткая рамная конструкция гасит вибрации, снижая нагрузку на оператора и повышая точность реза. Оборудована эргономичной рукояткой с вынесенными органами управления и механизмом точной регулировки глубины погружения диска. Позволяет выполнять длинные ровные швы при дорожном строительстве и демонтажных работах.



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Отзывы о товаре Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Тележка
Дополнительно
рамное крепление, для транспортировки бензорезов и ровного пила
Страна производитель
Китай
Описание
Тяжелое профессиональное стальное шасси, трансформирующее ручной бензорез в передвижную резцовую машину для работы по асфальту и бетону. Жесткая рамная конструкция гасит вибрации, снижая нагрузку на оператора и повышая точность реза. Оборудована эргономичной рукояткой с вынесенными органами управления и механизмом точной регулировки глубины погружения диска. Позволяет выполнять длинные ровные швы при дорожном строительстве и демонтажных работах.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 25290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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