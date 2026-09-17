Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001
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Характеристики
Тип товара
Тележка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 290 руб.
В наличии
Код товара: 741661
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
25 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тележка
Дополнительно
рамное крепление, для транспортировки бензорезов и ровного пила
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х63х54
Вес, кг.
28.5
Описание товара Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001
Тяжелое профессиональное стальное шасси, трансформирующее ручной бензорез в передвижную резцовую машину для работы по асфальту и бетону. Жесткая рамная конструкция гасит вибрации, снижая нагрузку на оператора и повышая точность реза. Оборудована эргономичной рукояткой с вынесенными органами управления и механизмом точной регулировки глубины погружения диска. Позволяет выполнять длинные ровные швы при дорожном строительстве и демонтажных работах.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Тележка
Дополнительно
рамное крепление, для транспортировки бензорезов и ровного пила
Страна производитель
Китай
Тяжелое профессиональное стальное шасси, трансформирующее ручной бензорез в передвижную резцовую машину для работы по асфальту и бетону. Жесткая рамная конструкция гасит вибрации, снижая нагрузку на оператора и повышая точность реза. Оборудована эргономичной рукояткой с вынесенными органами управления и механизмом точной регулировки глубины погружения диска. Позволяет выполнять длинные ровные швы при дорожном строительстве и демонтажных работах.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Тележка (без бака) для бензорезов Kraftool K-001 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 25290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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