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SSD Накопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT

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Накопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT - фото 1
Накопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT - фото 2
Накопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT - фото 3
Накопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT - фото 4
Накопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT - фото 5
Накопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT - фото 6
Накопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT - фото 7
Накопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2200
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
  • Накопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT - фото 1
  • Накопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT - фото 2
  • Накопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT - фото 3
  • Накопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT - фото 4
  • Накопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT - фото 5
  • Накопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT - фото 6
  • Накопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT - фото 7
  • Накопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739115
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2200
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT

SSD-накопитель Patriot P320 P320P256GM28 256ГБ обеспечивает быстрый запуск системы, плавную работу приложений, стабильную скорость чтения и записи и экономит время при обработке файлов. Незаменим для ускорения работы компьютера и надёжного хранения данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2200
Скорость записи, Мб/с
1200
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Patriot P320 P320P256GM28 256ГБ обеспечивает быстрый запуск системы, плавную работу приложений, стабильную скорость чтения и записи и экономит время при обработке файлов. Незаменим для ускорения работы компьютера и надёжного хранения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD M.2 2280 256GB P320P256GM28 PATRIOT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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