Модуль памяти SODIMM 32GB DDR5-5600 PSD532G56002S PATRIOT
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Характеристики
Форм-фактор
SO-DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
46-46-46-90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738962
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SO-DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-46-46-90
Радиатор охлаждения
Нет
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х1
Вес, г.
10
Описание товара Модуль памяти SODIMM 32GB DDR5-5600 PSD532G56002S PATRIOT
Оперативная память Patriot DDR5 объёмом 32 ГБ — производительное решение для совместимых компактных систем с форм-фактором SO-DIMM. Один модуль обеспечивает суммарный объём памяти 32 ГБ, а низкопрофильное исполнение удобно для установки в устройствах с ограниченным пространством. Тактовая частота 5600 МГц и пропускная способность 44800 МБайт/с помогают эффективно работать с повседневными и требовательными задачами. Напряжение питания 1,1 В сочетает высокую скорость с экономичным режимом работы, а значение CAS Latency CL46 дополняет сбалансированные характеристики модуля.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Форм-фактор
SO-DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Нет
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-46-46-90
Развернуть
Радиатор охлаждения
Нет
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Оперативная память Patriot DDR5 объёмом 32 ГБ — производительное решение для совместимых компактных систем с форм-фактором SO-DIMM. Один модуль обеспечивает суммарный объём памяти 32 ГБ, а низкопрофильное исполнение удобно для установки в устройствах с ограниченным пространством. Тактовая частота 5600 МГц и пропускная способность 44800 МБайт/с помогают эффективно работать с повседневными и требовательными задачами. Напряжение питания 1,1 В сочетает высокую скорость с экономичным режимом работы, а значение CAS Latency CL46 дополняет сбалансированные характеристики модуля.
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