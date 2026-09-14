Зажигалка Zippo Guy Harvey с покрытием Street Chrome серебристая
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo Guy Harvey с покрытием Street Chrome серебристая
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Встречайте культовый коллаж от Гая Харви, ямайского художника морской дикой природы: сквозь толщу льда виднеются силуэты целой стаи акул - мако, большая белая и тигровая, как будто нанесенные мазками кисти на классическую зажигалку с покрытием поцарапанный хром. Часть доходов от продажи всех зажигалок Гая Харви идет на пользу морской науке и образовательной деятельности Фонда Гая Харви. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
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