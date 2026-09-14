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Зажигалка Zippo Guy Harvey с покрытием Street Chrome серебристая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Guy Harvey с покрытием Street Chrome серебристая

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Зажигалка Zippo Guy Harvey с покрытием Street Chrome серебристая - фото 1
Зажигалка Zippo Guy Harvey с покрытием Street Chrome серебристая - фото 2
Зажигалка Zippo Guy Harvey с покрытием Street Chrome серебристая - фото 3
Зажигалка Zippo Guy Harvey с покрытием Street Chrome серебристая - фото 4
Зажигалка Zippo Guy Harvey с покрытием Street Chrome серебристая - фото 5
Зажигалка Zippo Guy Harvey с покрытием Street Chrome серебристая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Guy Harvey с покрытием Street Chrome серебристая - фото 1
  • Зажигалка Zippo Guy Harvey с покрытием Street Chrome серебристая - фото 2
  • Зажигалка Zippo Guy Harvey с покрытием Street Chrome серебристая - фото 3
  • Зажигалка Zippo Guy Harvey с покрытием Street Chrome серебристая - фото 4
  • Зажигалка Zippo Guy Harvey с покрытием Street Chrome серебристая - фото 5
  • Зажигалка Zippo Guy Harvey с покрытием Street Chrome серебристая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738490
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Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
с покрытием Street Chrome
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Зажигалка Zippo Guy Harvey с покрытием Street Chrome серебристая

Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Встречайте культовый коллаж от Гая Харви, ямайского художника морской дикой природы: сквозь толщу льда виднеются силуэты целой стаи акул - мако, большая белая и тигровая, как будто нанесенные мазками кисти на классическую зажигалку с покрытием поцарапанный хром. Часть доходов от продажи всех зажигалок Гая Харви идет на пользу морской науке и образовательной деятельности Фонда Гая Харви. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Guy Harvey с покрытием Street Chrome серебристая




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
с покрытием Street Chrome
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Встречайте культовый коллаж от Гая Харви, ямайского художника морской дикой природы: сквозь толщу льда виднеются силуэты целой стаи акул - мако, большая белая и тигровая, как будто нанесенные мазками кисти на классическую зажигалку с покрытием поцарапанный хром. Часть доходов от продажи всех зажигалок Гая Харви идет на пользу морской науке и образовательной деятельности Фонда Гая Харви. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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