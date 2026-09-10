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Зажигалка Zippo Classic с покрытием Gray Dusk (28378) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Classic с покрытием Gray Dusk (28378)

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Зажигалка Zippo Classic с покрытием Gray Dusk (28378) - фото 1
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Gray Dusk (28378) - фото 2
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Gray Dusk (28378) - фото 3
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Gray Dusk (28378) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Gray Dusk (28378) - фото 1
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Gray Dusk (28378) - фото 2
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Gray Dusk (28378) - фото 3
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Gray Dusk (28378) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386894
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зажигалка Zippo Classic с покрытием Gray Dusk (28378)
3 500 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
90

Описание товара Зажигалка Zippo Classic с покрытием Gray Dusk (28378)

Ветроустойчивая многоразовая зажигалка ZIPPO Classic 28378 с покрытием Gray Dusk имеет приятную на ощупь матовую никеле-хромовую текстурированную поверхность в стиле Street Chrome. Покрытие Gray Dusk — это порошковое покрытие нанесенное путем спекания краски с помощью PVD технологии., Форма корпуса зажигалки ZIPPO стандартная, с закругленными углами и крышкой, а также плоским дном. Корпус защищает основной механизм изделия от воздействия ветра, влаги и попадания мусора. Для соединения крышки с основным блоком корпуса используется петля с пятью втулками.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Classic с покрытием Gray Dusk (28378)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Описание
Ветроустойчивая многоразовая зажигалка ZIPPO Classic 28378 с покрытием Gray Dusk имеет приятную на ощупь матовую никеле-хромовую текстурированную поверхность в стиле Street Chrome. Покрытие Gray Dusk — это порошковое покрытие нанесенное путем спекания краски с помощью PVD технологии., Форма корпуса зажигалки ZIPPO стандартная, с закругленными углами и крышкой, а также плоским дном. Корпус защищает основной механизм изделия от воздействия ветра, влаги и попадания мусора. Для соединения крышки с основным блоком корпуса используется петля с пятью втулками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Classic с покрытием Gray Dusk (28378) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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