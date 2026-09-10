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Зажигалка Zippo №21063 (21063) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo №21063 (21063)

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Зажигалка Zippo №21063 (21063) - фото 1
Зажигалка Zippo №21063 (21063) - фото 2
Зажигалка Zippo №21063 (21063) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
  • Зажигалка Zippo №21063 (21063) - фото 1
  • Зажигалка Zippo №21063 (21063) - фото 2
  • Зажигалка Zippo №21063 (21063) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386878
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зажигалка Zippo №21063 (21063)
3 230 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo №21063 (21063)

Зажигалка Zippo №21063 с глянцевым покрытием модного цвета «красное яблоко в карамели» выглядит динамично, броско и эффектно, а значит, с ней вам не удастся остаться незамеченным. При этом, хотя цвет ее вызывающе ярок, сам дизайн лаконичен – нет изобилия лишних деталей. Она подходит сильным личностям, которые достаточно уверены в себе. Пользуясь моделью Zippo №21063, вы можете не переживать, что ярко-красная поверхность зажигалки будет повреждена в процессе постоянной эксплуатации – ее корпус защищен особо прочным покрытием, выполненным методом порошкового напыления. Это покрытие является устойчивым к возникновению царапинок и отпечатков пальцев. Кроме того, оно очень приятно на ощупь. Если вас давно уже посетила мысль: «Куплю Zippo», но вы постоянно откладывали ее реализацию из-за опасения выбрать некачественный товар, то, приобретая продукцию бренда у нас, сможете быть уверены в том, что здесь представлены фирменные товары. Это зажигалки Zippo, качество которых уже стало легендарным.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo №21063 (21063)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Описание
Зажигалка Zippo №21063 с глянцевым покрытием модного цвета «красное яблоко в карамели» выглядит динамично, броско и эффектно, а значит, с ней вам не удастся остаться незамеченным. При этом, хотя цвет ее вызывающе ярок, сам дизайн лаконичен – нет изобилия лишних деталей. Она подходит сильным личностям, которые достаточно уверены в себе. Пользуясь моделью Zippo №21063, вы можете не переживать, что ярко-красная поверхность зажигалки будет повреждена в процессе постоянной эксплуатации – ее корпус защищен особо прочным покрытием, выполненным методом порошкового напыления. Это покрытие является устойчивым к возникновению царапинок и отпечатков пальцев. Кроме того, оно очень приятно на ощупь. Если вас давно уже посетила мысль: «Куплю Zippo», но вы постоянно откладывали ее реализацию из-за опасения выбрать некачественный товар, то, приобретая продукцию бренда у нас, сможете быть уверены в том, что здесь представлены фирменные товары. Это зажигалки Zippo, качество которых уже стало легендарным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo №21063 (21063) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3230 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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