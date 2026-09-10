Top.Mail.Ru
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204B)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204B) - фото 1
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204B) - фото 2
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204B) - фото 3
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204B) - фото 1
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204B) - фото 2
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204B) - фото 3
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387136
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204B)
3 230 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х2
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204B)

Сделайте любое событие из Вашей жизни действительно запоминающимся с зажигалкой Zippo Brushed Brass. Персонализируйте Классическую зажигалку Zippo Brushed Chrome для того чтобы получился потрясающий подарок. Вы можете нанести инициалы, имена, даты или пожелания для того чтобы презент оставил добрую память. Классическая зажигалка Zippo Brushed Chrome идеальна в качестве подарка, так как упакована в коробку, созданную из экологически чистых материалов. Для эффективного функционирования зажигалки мы рекомендуем использовать оригинальное высококачественное топливо Zippo.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204B)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Описание
Сделайте любое событие из Вашей жизни действительно запоминающимся с зажигалкой Zippo Brushed Brass. Персонализируйте Классическую зажигалку Zippo Brushed Chrome для того чтобы получился потрясающий подарок. Вы можете нанести инициалы, имена, даты или пожелания для того чтобы презент оставил добрую память. Классическая зажигалка Zippo Brushed Chrome идеальна в качестве подарка, так как упакована в коробку, созданную из экологически чистых материалов. Для эффективного функционирования зажигалки мы рекомендуем использовать оригинальное высококачественное топливо Zippo.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204B) - по цене 3230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...