Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (250)
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (250)
Бензиновая зажигалка для мужчин Zippo Сlassic является оригинальной моделью с глянцевым, тщательно отполированным хромированным корпусом. Она включена в каталог зажигалок Zippo в разделе Pure, что можно перевести как «чистый» или «безупречный». Это означает, что эта зажигалка не только идеального качества, без замысловатых украшений, но и смотрится респектабельно и изящно. Любая продукция Zippo из серии Classiс изготавливается как настоящий шедевр, выполненный из хрома, серебра, латуни, для которого применяются разнообразные методы полировки поверхности. Оригинальные зажигалки Zippo – это те образцы, которые компания производит ежегодно практически без каких-либо изменений. Они не подвластны времени, и даже спустя многие десятилетия (а модели Zippo Оriginal работают без ремонта много лет) будут оставаться настолько стильными, как и в день, когда вы сделали приобретение. Гладкий корпус однотонного цвета допускает возможность выгравировать на нем любые эмблемы и надписи, что используют многие компании при изготовлении сувениров и памятных подарков. Ведь качество и испытанность этой марки проверены и подтверждены во всем мире, не составит особого труда отличить настоящую Zippo от вульгарной и дешевой подделки.
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