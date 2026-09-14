Wi-Fi роутер Cudy LT300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737710
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
устройство‚ блок питания‚ кабель Ethernet‚ руководство по установке, упаковка
Габариты, мм
118x80x27.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
150
Описание товара Wi-Fi роутер Cudy LT300
Маршрутизатор Cudy LT300 с четырьмя внутренними и внешними антеннами передает беспроводной сигнал по Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц. Есть слот для SIM-карты и работы с мобильной связью 4G. Вы можете управлять настройками и функциями устройства через мобильное приложение. Модель оснащена режимами маршрутизатора и WISP для получения доступа к интернету по беспроводным каналам от провайдера. Межсетевой экран, родительский контроль и другие методы защиты оберегают от кибератак и взломов.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 820 руб.705 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B
-
В наличииЦена 2 860 руб. 4 230 руб.715 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-LINK Archer C6 черный
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-LINK Archer C64
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-815/RU/R4A
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MR62X
-
В наличииЦена 2 940 руб.735 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213)
-
В наличииЦена 2 960 руб.740 руб. в СплитWi-Fi роутер Netis 3G/4G 300MBPS MW5360
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-822/RU/E1A
-
В наличииЦена 3 200 руб.800 руб. в СплитWi-Fi MESH роутер TP-LINK Deco E4 1-pack
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND)
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-825/RU/R7A
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Управление
со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
устройство‚ блок питания‚ кабель Ethernet‚ руководство по установке, упаковка
Габариты, мм
118x80x27.5
Страна производитель
Китай
Маршрутизатор Cudy LT300 с четырьмя внутренними и внешними антеннами передает беспроводной сигнал по Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц. Есть слот для SIM-карты и работы с мобильной связью 4G. Вы можете управлять настройками и функциями устройства через мобильное приложение. Модель оснащена режимами маршрутизатора и WISP для получения доступа к интернету по беспроводным каналам от провайдера. Межсетевой экран, родительский контроль и другие методы защиты оберегают от кибератак и взломов.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Cudy LT300