Top.Mail.Ru
Wi-Fi роутер Cudy LT300 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi роутер Cudy LT300

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 1
Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 2
Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 3
Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 4
Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 5
Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 6
Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 7
Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 8
Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 9
Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 10
Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 11
Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 12
Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 3
  • Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 4
  • Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 5
  • Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 6
  • Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 7
  • Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 8
  • Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 9
  • Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 10
  • Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 11
  • Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 12
  • Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737710
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
устройство‚ блок питания‚ кабель Ethernet‚ руководство по установке, упаковка
Габариты, мм
118x80x27.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
150

Описание товара Wi-Fi роутер Cudy LT300

Маршрутизатор Cudy LT300 с четырьмя внутренними и внешними антеннами передает беспроводной сигнал по Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц. Есть слот для SIM-карты и работы с мобильной связью 4G. Вы можете управлять настройками и функциями устройства через мобильное приложение. Модель оснащена режимами маршрутизатора и WISP для получения доступа к интернету по беспроводным каналам от провайдера. Межсетевой экран, родительский контроль и другие методы защиты оберегают от кибератак и взломов.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Cudy LT300




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Управление
со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
устройство‚ блок питания‚ кабель Ethernet‚ руководство по установке, упаковка
Габариты, мм
118x80x27.5
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Cudy LT300 с четырьмя внутренними и внешними антеннами передает беспроводной сигнал по Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц. Есть слот для SIM-карты и работы с мобильной связью 4G. Вы можете управлять настройками и функциями устройства через мобильное приложение. Модель оснащена режимами маршрутизатора и WISP для получения доступа к интернету по беспроводным каналам от провайдера. Межсетевой экран, родительский контроль и другие методы защиты оберегают от кибератак и взломов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Cudy LT300 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...