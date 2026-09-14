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Жесткий диск HDD Western Digital Purple 10Tb (WD102PURZ) RECERTIFIED купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Western Digital Purple 10Tb (WD102PURZ) RECERTIFIED

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Жесткий диск HDD Western Digital Purple 10Tb (WD102PURZ) RECERTIFIED - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
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  • Жесткий диск HDD Western Digital Purple 10Tb (WD102PURZ) RECERTIFIED - фото 2
  • Жесткий диск HDD Western Digital Purple 10Tb (WD102PURZ) RECERTIFIED - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737654
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
450

Описание товара Жесткий диск HDD Western Digital Purple 10Tb (WD102PURZ) RECERTIFIED

Жесткий диск Western Digital Purple 10TB (WD102PURZ); Форм-фактор накопителя: 3.5"; Объем: 10 Тб; Скорость последовательного чтения: 265 Мб/с; Скорость последовательной записи: 265 Мб/с; Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин; Интерфейс передачи данных: SATA III



Теги товара: 10 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Western Digital Purple 10Tb (WD102PURZ) RECERTIFIED




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск Western Digital Purple 10TB (WD102PURZ); Форм-фактор накопителя: 3.5"; Объем: 10 Тб; Скорость последовательного чтения: 265 Мб/с; Скорость последовательной записи: 265 Мб/с; Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин; Интерфейс передачи данных: SATA III


Теги товара: 10 тб
Самовывоз
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Отзывы


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