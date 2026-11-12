Уцененный товар Наушники A4Tech HU-10 черный/белый уцененный, 737378
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Гарнитура
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%900 руб. 1 200 руб.
В наличии
Код товара: 737378
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
900 руб. -25%
1 200 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гарнитура
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
257
Описание товара Уцененный товар Наушники A4Tech HU-10 черный/белый уцененный
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, наушники
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Гарнитура
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, наушники
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Уцененный товар Наушники A4Tech HU-10 черный/белый уцененный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 900 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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