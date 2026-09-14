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Cannonball Adderley - Somethin Else (Crystal Clear) (8435723702108) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cannonball Adderley - Somethin Else (Crystal Clear) (8435723702108) виниловая пластинка

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Cannonball Adderley - Somethin Else (Crystal Clear) (8435723702108) - фото 1
Cannonball Adderley - Somethin Else (Crystal Clear) (8435723702108) - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cannonball Adderley
Альбом (сингл)
Somethin Else
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cannonball Adderley - Somethin Else (Crystal Clear) (8435723702108) - фото 1
  • Cannonball Adderley - Somethin Else (Crystal Clear) (8435723702108) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737235
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Характеристики

Бренд
Wax Time Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wax Time Records
Barcode
[8435723702108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cannonball Adderley
Альбом (сингл)
Somethin Else
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn Leaves, Love For Sale, Autumn Leaves (Alternative Take), Somethin’ Else, One For Daddy-O, Dancing In The Dark, Allison’s Uncle (Aka Bangoon)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cannonball Adderley - Somethin Else (Crystal Clear) (8435723702108) виниловая пластинка

Somethin' Else — студийная пластинка 1958 года от американского джазмена Cannonball Adderley. Кстати, в работе над этой вещью участвовал и легендарный Майлс Дэвис — за его авторством числится композиция «Somethin' Else» а по сути, он является соавтором альбома. Примечательно, что эта замечательная пластинка была включена в энциклопедию The Penguin Guide to Jazz в раздел «Центральная коллекция». Cannonball Adderley (1928-1975 гг.) — американский джазовый альт-саксофонист игравший в стиле хард-боп. Эддерли прославился и как самостоятельный музыкант (его самый выдающийся сингл — «Mercy Mercy Mercy»), так и в качестве коллеги Майлса Дэвиса, вместе с которым в 1959 году он записал эпохальный альбом «Kind of Blue».



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Wax Time Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wax Time Records
Barcode
[8435723702108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cannonball Adderley
Альбом (сингл)
Somethin Else
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn Leaves, Love For Sale, Autumn Leaves (Alternative Take), Somethin’ Else, One For Daddy-O, Dancing In The Dark, Allison’s Uncle (Aka Bangoon)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Somethin' Else — студийная пластинка 1958 года от американского джазмена Cannonball Adderley. Кстати, в работе над этой вещью участвовал и легендарный Майлс Дэвис — за его авторством числится композиция «Somethin' Else» а по сути, он является соавтором альбома. Примечательно, что эта замечательная пластинка была включена в энциклопедию The Penguin Guide to Jazz в раздел «Центральная коллекция». Cannonball Adderley (1928-1975 гг.) — американский джазовый альт-саксофонист игравший в стиле хард-боп. Эддерли прославился и как самостоятельный музыкант (его самый выдающийся сингл — «Mercy Mercy Mercy»), так и в качестве коллеги Майлса Дэвиса, вместе с которым в 1959 году он записал эпохальный альбом «Kind of Blue».


Теги товара: Цветной винил
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