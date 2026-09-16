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Autechre - Lp5 (801061806613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Autechre - Lp5 (801061806613) виниловая пластинка

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Autechre - Lp5 (801061806613) - фото 1
Autechre - Lp5 (801061806613) - фото 2
Autechre - Lp5 (801061806613) - фото 3
Autechre - Lp5 (801061806613) - фото 4
Autechre - Lp5 (801061806613) - фото 5
Autechre - Lp5 (801061806613) - фото 6
Autechre - Lp5 (801061806613) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
LP5
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Autechre - Lp5 (801061806613) - фото 1
  • Autechre - Lp5 (801061806613) - фото 2
  • Autechre - Lp5 (801061806613) - фото 3
  • Autechre - Lp5 (801061806613) - фото 4
  • Autechre - Lp5 (801061806613) - фото 5
  • Autechre - Lp5 (801061806613) - фото 6
  • Autechre - Lp5 (801061806613) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737233
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Autechre - Lp5 (801061806613) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[801061806613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
LP5
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Acroyear2, 777, Rae, Melve, Vose In, Fold4,wrap5, Under BOAC, Corc, Caliper Remote, Arch Carrier, Drane2
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Autechre - Lp5 (801061806613) виниловая пластинка

"LP5" - пятый безымянный студийный альбом английского дуэта Autechre, выпущенный в 1998 году. С этим альбомом Autechre начали отказываться от довольно теплого и органичного звучания более ранних альбомов, таких как "Amber", в пользу отточенного технического стиля, начатого на "Chiastic Slide" и на мини-альбоме "Cichlisuite", а также с влиянием электроакустической музыки. Переиздание на двойном чёрном виниле включает код для скачивания альбома. Autechre - британский музыкальный дуэт, состоящий из Роба Брауна и Шона Бута, уроженцев города Рочдейл. Созданный в 1987 году, этот коллектив стал одним из самых заметных представителей лейбла Warp Records. Музыка Autechre стилистически вписывается в понятие IDM, хотя участники проекта отрицают принадлежность своего звучания к какому-либо жанру.

Отзывы о товаре Autechre - Lp5 (801061806613) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[801061806613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
LP5
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Acroyear2, 777, Rae, Melve, Vose In, Fold4,wrap5, Under BOAC, Corc, Caliper Remote, Arch Carrier, Drane2
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
"LP5" - пятый безымянный студийный альбом английского дуэта Autechre, выпущенный в 1998 году. С этим альбомом Autechre начали отказываться от довольно теплого и органичного звучания более ранних альбомов, таких как "Amber", в пользу отточенного технического стиля, начатого на "Chiastic Slide" и на мини-альбоме "Cichlisuite", а также с влиянием электроакустической музыки. Переиздание на двойном чёрном виниле включает код для скачивания альбома. Autechre - британский музыкальный дуэт, состоящий из Роба Брауна и Шона Бута, уроженцев города Рочдейл. Созданный в 1987 году, этот коллектив стал одним из самых заметных представителей лейбла Warp Records. Музыка Autechre стилистически вписывается в понятие IDM, хотя участники проекта отрицают принадлежность своего звучания к какому-либо жанру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Autechre - Lp5 (801061806613) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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