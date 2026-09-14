Charlie Puth - Whatevers Clever! (Clear) (75678591594) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Charlie Puth - Whatevers Clever! (Clear) (75678591594) виниловая пластинка
«Whatever's Clever!» станет четвертым альбомом американского певца Чарли Пута, следующим после успешного «Charlie» 2022 года. Издание на прозрачном виниле с альтернативной обложкой. Чарли Пут — американский певец, автор песен и музыкальный продюсер. Широкую известность приобрел в 2015 году, когда он появился на сингле Wiz Khalifa "See You Again", который занимал первое место в американском Billboard Hot 100 в течение 12 недель подряд, был сертифицирован RIAA как 11-кратно платиновый и получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая оригинальная песня", наряду с тремя номинациями на 58-ю ежегодную премию "Грэмми", включая номинацию "Песня года". Дебютный студийный альбом Чарли, "Nine Track Mind", был выпущен в 2016 году. В альбом вошел сингл "We Don't Talk Anymore" (с участием Селены Гомес), который достиг 9-го места в Billboard Hot 100. В 2017 году он выпустил два сингла, "Attention" и "How Long"; они были сертифицированы RIAA как 4? и 2? платиновые соответственно. Оба были включены в его второй студийный альбом "Voicenotes" (2018), который был положительно воспринят критиками и достиг 4-го места в Billboard 200. Третий студийный альбом Чарли, "Charlie, был выпущен в 2022 году. Он породил синглы "Light Switch" и "Left and Right" (с участием Чон Джонгук), оба из которых достигли пика в топ-40 Hot 100 и были сертифицированы RIAA как платиновые и золотые соответственно
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Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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