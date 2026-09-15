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Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка

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Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 7
Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 8
Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 9
Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 7
  • Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 8
  • Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 9
  • Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617459
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0028948395521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 2 диска



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0028948395521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 2 диска


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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