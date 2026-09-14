Cavassa Gabrielle - Diavola (602478065545) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Cavassa Gabrielle - Diavola (602478065545) виниловая пластинка
Альбом Diavola — это дебютная работа джазовой вокалистки Габриэль Кавасса на легендарном лейбле Blue Note Records. Релиз запланирован на 1 мая 2026 года. Альбом представляет собой современный вокальный джаз с элементами соула. Продюсерами выступили знаменитый саксофонист Джошуа Редман и президент Blue Note Дон Вас. Концепция: В центре альбома лежит дуализм — борьба и сосуществование «ангельского» и «дьявольского» начал (отсюда название Diavola). Музыка: Сборник включает как оригинальные композиции Габриэль, так и смелые интерпретации джазовых стандартов и поп-хитов. Состав музыкантов: В записи приняли участие звезды джаза: Ларри Гренадье (контрабас), Брайан Блейд (ударные), Джефф Паркер (гитара) и Пол Корниш (фортепиано). Критики уже называют голос Кавассы «хрупким, но глубоким», а сам альбом — одним из самых ожидаемых джазовых дебютов десятилетия.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитGreen Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитVelvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) ...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитMichael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в Сплит65daysofstatic - Wild Light (coloured) (0196588164613) виниловая...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитThe Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитKojey Radical - Don't Look Down (coloured) (5021732784537) винил...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитVarious Artists - Now Yearbook The Vault 1984 (coloured) (019802...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитVarious Artists - Now Yearbook The Vault 1983 (coloured) (019658...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитKings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитSeafret - Tell Me It's Real (coloured) (0199584095417) виниловая...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитJames Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитAsterix - Asterix (5021732408839) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Cavassa Gabrielle - Diavola (602478065545) виниловая пластинка