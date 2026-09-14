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Cavassa Gabrielle - Diavola (602478065545) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cavassa Gabrielle - Diavola (602478065545) виниловая пластинка

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Cavassa Gabrielle - Diavola (602478065545) - фото 1
Cavassa Gabrielle - Diavola (602478065545) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cavassa Gabrielle
Альбом (сингл)
Diavola
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cavassa Gabrielle - Diavola (602478065545) - фото 1
  • Cavassa Gabrielle - Diavola (602478065545) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737197
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602478065545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cavassa Gabrielle
Альбом (сингл)
Diavola
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cavassa Gabrielle - Diavola (602478065545) виниловая пластинка

Альбом Diavola — это дебютная работа джазовой вокалистки Габриэль Кавасса на легендарном лейбле Blue Note Records. Релиз запланирован на 1 мая 2026 года. Альбом представляет собой современный вокальный джаз с элементами соула. Продюсерами выступили знаменитый саксофонист Джошуа Редман и президент Blue Note Дон Вас. Концепция: В центре альбома лежит дуализм — борьба и сосуществование «ангельского» и «дьявольского» начал (отсюда название Diavola). Музыка: Сборник включает как оригинальные композиции Габриэль, так и смелые интерпретации джазовых стандартов и поп-хитов. Состав музыкантов: В записи приняли участие звезды джаза: Ларри Гренадье (контрабас), Брайан Блейд (ударные), Джефф Паркер (гитара) и Пол Корниш (фортепиано). Критики уже называют голос Кавассы «хрупким, но глубоким», а сам альбом — одним из самых ожидаемых джазовых дебютов десятилетия.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602478065545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cavassa Gabrielle
Альбом (сингл)
Diavola
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Diavola — это дебютная работа джазовой вокалистки Габриэль Кавасса на легендарном лейбле Blue Note Records. Релиз запланирован на 1 мая 2026 года. Альбом представляет собой современный вокальный джаз с элементами соула. Продюсерами выступили знаменитый саксофонист Джошуа Редман и президент Blue Note Дон Вас. Концепция: В центре альбома лежит дуализм — борьба и сосуществование «ангельского» и «дьявольского» начал (отсюда название Diavola). Музыка: Сборник включает как оригинальные композиции Габриэль, так и смелые интерпретации джазовых стандартов и поп-хитов. Состав музыкантов: В записи приняли участие звезды джаза: Ларри Гренадье (контрабас), Брайан Блейд (ударные), Джефф Паркер (гитара) и Пол Корниш (фортепиано). Критики уже называют голос Кавассы «хрупким, но глубоким», а сам альбом — одним из самых ожидаемых джазовых дебютов десятилетия.
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