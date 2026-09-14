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Моющий пылесос для мебели и ковров GARLYN SP-600 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моющий пылесос для мебели и ковров GARLYN SP-600

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Моющий пылесос для мебели и ковров GARLYN SP-600 - фото 1
Моющий пылесос для мебели и ковров GARLYN SP-600 - фото 2
Моющий пылесос для мебели и ковров GARLYN SP-600 - фото 3
Моющий пылесос для мебели и ковров GARLYN SP-600 - фото 4
Моющий пылесос для мебели и ковров GARLYN SP-600 - фото 5
Моющий пылесос для мебели и ковров GARLYN SP-600 - фото 6
Моющий пылесос для мебели и ковров GARLYN SP-600 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моющий пылесос
Тип уборки
влажная/сухая
Комплектация
пылесос, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.8 л
Уровень шума, дБ
83
Мощность всасывания, Вт
220
  • Моющий пылесос для мебели и ковров GARLYN SP-600 - фото 1
  • Моющий пылесос для мебели и ковров GARLYN SP-600 - фото 2
  • Моющий пылесос для мебели и ковров GARLYN SP-600 - фото 3
  • Моющий пылесос для мебели и ковров GARLYN SP-600 - фото 4
  • Моющий пылесос для мебели и ковров GARLYN SP-600 - фото 5
  • Моющий пылесос для мебели и ковров GARLYN SP-600 - фото 6
  • Моющий пылесос для мебели и ковров GARLYN SP-600 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737117
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Моющий пылесос
Тип уборки
влажная/сухая
Комплектация
пылесос, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.8 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Уровень шума, дБ
83
Функции и особенности
функция сбора жидкостей
Потребляемая мощность, Вт
800
Мощность всасывания, Вт
220
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х36х23
Вес, кг.
5.3

Описание товара Моющий пылесос для мебели и ковров GARLYN SP-600

Эффективный помощник для комплексной уборки дома или офиса. Благодаря мощности всасывания 220 Вт и функции сухой и влажной очистки он легко удаляет пыль, грязь и пятна с поверхностей, ковров и обивки мебели. Емкий резервуар объемом 1,6 л обеспечивает продолжительную работу без частых опустошений, а регулировка мощности позволяет адаптировать прибор к любым задачам. Устройство оснащено двумя практичными насадками: для глубокой очистки мебели и для самоочистки. Гибкий гофрированный шланг и 5-метровый шнур обеспечивают свободу передвижения, а индикатор заполнения контейнера помогает контролировать процесс уборки. Компактный дизайн и легкий вес делают его удобным для хранения и перемещения. GARLYN SP-600 сочетает надежность и простоту эксплуатации. Микрофильтры и система сбора жидкости обеспечивают долговечность работы, а гарантия на 1 год подтверждает качество. Идеальный выбор для тех, кто ценит чистоту и экономию времени!

Отзывы о товаре Моющий пылесос для мебели и ковров GARLYN SP-600




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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Моющий пылесос
Тип уборки
влажная/сухая
Комплектация
пылесос, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.8 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Уровень шума, дБ
83
Функции и особенности
функция сбора жидкостей
Потребляемая мощность, Вт
800
Мощность всасывания, Вт
220
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Эффективный помощник для комплексной уборки дома или офиса. Благодаря мощности всасывания 220 Вт и функции сухой и влажной очистки он легко удаляет пыль, грязь и пятна с поверхностей, ковров и обивки мебели. Емкий резервуар объемом 1,6 л обеспечивает продолжительную работу без частых опустошений, а регулировка мощности позволяет адаптировать прибор к любым задачам. Устройство оснащено двумя практичными насадками: для глубокой очистки мебели и для самоочистки. Гибкий гофрированный шланг и 5-метровый шнур обеспечивают свободу передвижения, а индикатор заполнения контейнера помогает контролировать процесс уборки. Компактный дизайн и легкий вес делают его удобным для хранения и перемещения. GARLYN SP-600 сочетает надежность и простоту эксплуатации. Микрофильтры и система сбора жидкости обеспечивают долговечность работы, а гарантия на 1 год подтверждает качество. Идеальный выбор для тех, кто ценит чистоту и экономию времени!
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