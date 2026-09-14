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Мыльница Hansgrohe AddStories 41746700 матовый белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мыльница Hansgrohe AddStories 41746700 матовый белый

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Мыльница Hansgrohe AddStories 41746700 матовый белый - фото 1
Мыльница Hansgrohe AddStories 41746700 матовый белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мыльница
Стиль
современный
Материал
керамика, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
белый
  • Мыльница Hansgrohe AddStories 41746700 матовый белый - фото 1
  • Мыльница Hansgrohe AddStories 41746700 матовый белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736309
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Мыльница
Стиль
современный
Материал
керамика, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
белый
Комплектация
мыльница, держатель, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
52x91x107
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
13х12х9
Вес, г.
700

Описание товара Мыльница Hansgrohe AddStories 41746700 матовый белый

Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.

Отзывы о товаре Мыльница Hansgrohe AddStories 41746700 матовый белый




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Мыльница
Стиль
современный
Материал
керамика, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
белый
Комплектация
мыльница, держатель, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
52x91x107
Страна производитель
Германия
Описание
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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