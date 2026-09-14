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Inforce струбцина F-образная 50х250мм 06-03-27 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Inforce струбцина F-образная 50х250мм 06-03-27

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Inforce струбцина F-образная 50х250мм 06-03-27 - фото 1
Inforce струбцина F-образная 50х250мм 06-03-27 - фото 2
Inforce струбцина F-образная 50х250мм 06-03-27 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Струбцина
Материал рукояти
сталь
Ширина губок
250
  • Inforce струбцина F-образная 50х250мм 06-03-27 - фото 1
  • Inforce струбцина F-образная 50х250мм 06-03-27 - фото 2
  • Inforce струбцина F-образная 50х250мм 06-03-27 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736098
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Характеристики

Бренд
Inforce
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Комплектация
Струбцина
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
сталь
Ширина губок
250
Глубина зажима
50
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500

Описание товара Inforce струбцина F-образная 50х250мм 06-03-27

F-образная струбцина 50х250мм Inforce 06-03-27 позволяет сжимать между собой деревянные детали при пазовой сборке или склеивании отдельных элементов. Инструмент удобен для ладони, не вызывает усталости и существенно упрощает работу техника, слесаря и других специалистов. Сила сжатия до 170 кг обеспечивает надежный захват заготовки.



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Отзывы о товаре Inforce струбцина F-образная 50х250мм 06-03-27




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Характеристики
Бренд
Inforce
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Комплектация
Струбцина
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
сталь
Ширина губок
250
Глубина зажима
50
Страна производитель
Китай
Описание
F-образная струбцина 50х250мм Inforce 06-03-27 позволяет сжимать между собой деревянные детали при пазовой сборке или склеивании отдельных элементов. Инструмент удобен для ладони, не вызывает усталости и существенно упрощает работу техника, слесаря и других специалистов. Сила сжатия до 170 кг обеспечивает надежный захват заготовки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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