Ноутбук Machcreator One D5 (JJ00G800JRU)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Machenike Machcreator One D5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735460
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Характеристики
Бренд
Machenike
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Machenike Machcreator One D5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon RX Vega 7
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Machcreator One D5 (JJ00G800JRU)
Ноутбук Machenike в стильном сером корпусе станет отличным спутником для работы и учебы благодаря большому 15,6-дюймовому IPS экрану с четким разрешением 1920x1080. Картинка всегда насыщенная и яркая — глаза не устанут даже при длительной работе. Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 с тактовой частотой 2,3 ГГц легко справится с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Оперативная память на 16 Гб DDR4 и быстрый SSD обеспечивают мгновенный отклик системы и молниеносный запуск программ. Machenike поставляется без ОС, что позволяет выбрать программное обеспечение под свои нужды с нуля.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Бренд
Machenike
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Machenike Machcreator One D5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon RX Vega 7
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Ноутбук Machenike в стильном сером корпусе станет отличным спутником для работы и учебы благодаря большому 15,6-дюймовому IPS экрану с четким разрешением 1920x1080. Картинка всегда насыщенная и яркая — глаза не устанут даже при длительной работе. Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 с тактовой частотой 2,3 ГГц легко справится с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Оперативная память на 16 Гб DDR4 и быстрый SSD обеспечивают мгновенный отклик системы и молниеносный запуск программ. Machenike поставляется без ОС, что позволяет выбрать программное обеспечение под свои нужды с нуля.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
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