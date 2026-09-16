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Ноутбук Rikor ARZ 103.1 15,6" FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512Gb SSD UMA RJ45 W11 Pro Dark Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Rikor ARZ 103.1 15,6" FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512Gb SSD UMA RJ45 W11 Pro Dark Grey

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Ноутбук Rikor ARZ 103.1 15,6&quot; FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512Gb SSD UMA RJ45 W11 Pro Dark Grey - фото 1
Ноутбук Rikor ARZ 103.1 15,6&quot; FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512Gb SSD UMA RJ45 W11 Pro Dark Grey - фото 2
Ноутбук Rikor ARZ 103.1 15,6&quot; FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512Gb SSD UMA RJ45 W11 Pro Dark Grey - фото 3
Ноутбук Rikor ARZ 103.1 15,6&quot; FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512Gb SSD UMA RJ45 W11 Pro Dark Grey - фото 4
Ноутбук Rikor ARZ 103.1 15,6&quot; FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512Gb SSD UMA RJ45 W11 Pro Dark Grey - фото 5
Ноутбук Rikor ARZ 103.1 15,6&quot; FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512Gb SSD UMA RJ45 W11 Pro Dark Grey - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Rikor ARZ 103.1 15,6&quot; FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512Gb SSD UMA RJ45 W11 Pro Dark Grey - фото 1
  • Ноутбук Rikor ARZ 103.1 15,6&quot; FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512Gb SSD UMA RJ45 W11 Pro Dark Grey - фото 2
  • Ноутбук Rikor ARZ 103.1 15,6&quot; FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512Gb SSD UMA RJ45 W11 Pro Dark Grey - фото 3
  • Ноутбук Rikor ARZ 103.1 15,6&quot; FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512Gb SSD UMA RJ45 W11 Pro Dark Grey - фото 4
  • Ноутбук Rikor ARZ 103.1 15,6&quot; FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512Gb SSD UMA RJ45 W11 Pro Dark Grey - фото 5
  • Ноутбук Rikor ARZ 103.1 15,6&quot; FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512Gb SSD UMA RJ45 W11 Pro Dark Grey - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713835
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Характеристики

Бренд
Rikor
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
5560U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Энергоемкость батареи
45.6 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Rikor ARZ 103.1 15,6" FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512Gb SSD UMA RJ45 W11 Pro Dark Grey

Ноутбук Rikor ARZ 103.1 15,6" FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512Gb SSD UMA RJ45 W11 Pro Dark Grey

Отзывы о товаре Ноутбук Rikor ARZ 103.1 15,6" FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512Gb SSD UMA RJ45 W11 Pro Dark Grey




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rikor
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
5560U
Развернуть
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Энергоемкость батареи
45.6 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Rikor ARZ 103.1 15,6" FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512Gb SSD UMA RJ45 W11 Pro Dark Grey
Самовывоз
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Ноутбук Rikor ARZ 103.1 15,6" FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512Gb SSD UMA RJ45 W11 Pro Dark Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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