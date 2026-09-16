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Ноутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000465) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000465)

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Ноутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000465) - фото 1
Ноутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000465) - фото 2
Ноутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000465) - фото 3
Ноутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000465) - фото 4
Ноутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000465) - фото 5
Ноутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000465) - фото 6
Ноутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000465) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000465) - фото 1
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000465) - фото 2
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000465) - фото 3
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000465) - фото 4
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000465) - фото 5
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000465) - фото 6
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6&quot; IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000465) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 280 руб. 
Начислим 725 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735351
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000465)
45 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
4

Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000465)

TECNO выпускает ноутбук, который впечатляет сочетанием стильного алюминиевого корпуса и продуманных характеристик. Экран 15,6 дюйма с IPS-матрицей и разрешением 1920x1080 подарит четкое и яркое изображение — идеально для работы, учебы или развлечений. Лёгкий корпус весом 1,7 кг делает устройство мобильным спутником каждого дня. Встроенный кард-ридер помогает быстро обмениваться данными без лишних переходников, а сканер отпечатка пальца надежно защищает личные данные. Современный процессор Intel и 8 Гб оперативной памяти DDR4 отвечают за быструю работу приложений, а SSD на 512 Гб позволяет хранить все необходимое под рукой. Графический контроллер Intel UHD Graphics подойдёт для просмотра видео и повседневных задач. Новейшая версия Bluetooth v5.4 обеспечивает стабильное подключение аксессуаров. Предустановленная Windows 11 Home порадует удобным интерфейсом — сразу готов к работе и учебе.

Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000465)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
TECNO выпускает ноутбук, который впечатляет сочетанием стильного алюминиевого корпуса и продуманных характеристик. Экран 15,6 дюйма с IPS-матрицей и разрешением 1920x1080 подарит четкое и яркое изображение — идеально для работы, учебы или развлечений. Лёгкий корпус весом 1,7 кг делает устройство мобильным спутником каждого дня. Встроенный кард-ридер помогает быстро обмениваться данными без лишних переходников, а сканер отпечатка пальца надежно защищает личные данные. Современный процессор Intel и 8 Гб оперативной памяти DDR4 отвечают за быструю работу приложений, а SSD на 512 Гб позволяет хранить все необходимое под рукой. Графический контроллер Intel UHD Graphics подойдёт для просмотра видео и повседневных задач. Новейшая версия Bluetooth v5.4 обеспечивает стабильное подключение аксессуаров. Предустановленная Windows 11 Home порадует удобным интерфейсом — сразу готов к работе и учебе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000465) - по цене 45280 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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