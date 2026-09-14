Various Artists - Essential Delta Blues (5060397601650) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Essential Delta Blues (5060397601650) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Baby Please Don't Go - Big Joe Williams, I Believe I'll Dust My Broom - Robert Johnson, Frankie - Mississippi John Hurt, Special Rider Blues - Son House, Crawlin' King Snake - Tony Hollins, Black Spider Blues - Robert Lockwood Jr, Mississippi River Blues - Big Bill Broonzy, Highway No.51 - Tommy McClennan, Fixin' To Die - Bukka White, Landing Blues - John Lee Hooker, Stomp Down Rider - Blind Willie McTell, Banana In Your Fruit Basket - Bo Carter, Nobody’s Fault But Mine - Blind Willie Johnson, Catfish Blues - Robert Petway, 34 Blues - Charley Patton, Bottle It Up And Go - Tommy McClennan, Devil Got My Woman - Skip James, Dirty Mistreater - Willie 'Poor Boy' Lofton
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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