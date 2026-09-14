Top.Mail.Ru
Johnny Winter - The Progressive Blues Experiment (Deagostini) (4620032919918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Johnny Winter - The Progressive Blues Experiment (Deagostini) (4620032919918) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Johnny Winter - The Progressive Blues Experiment (Deagostini) (4620032919918) - фото 1
Johnny Winter - The Progressive Blues Experiment (Deagostini) (4620032919918) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Johnny Winter
Альбом (сингл)
The Progressive Blues Experiment
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Johnny Winter - The Progressive Blues Experiment (Deagostini) (4620032919918) - фото 1
  • Johnny Winter - The Progressive Blues Experiment (Deagostini) (4620032919918) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732907
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Johnny Winter
Альбом (сингл)
The Progressive Blues Experiment
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Rollin' And Tumblin', Tribute To Muddy, I Got Love If You Want It, Bad Luck And Trouble, Help Me, Mean Town Blues, Broke Down Engine, Black Cat Bone, It's My Own Fault, Forty-Four
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Winter - The Progressive Blues Experiment (Deagostini) (4620032919918) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Johnny Winter / The Progressive Blues Experiment (1LP) представляет собой культовый дебютный альбом американского блюзового гитариста и певца Джонни Уинтера, выпущенный в 1968 году. Этот альбом, записанный в период становления музыканта, выделяется впечатляющими гитарными соло и глубокой эмоциональностью. Каждая композиция, будь то "Rollin' and Tumblin'" или "Bad Luck and Trouble", демонстрирует виртуозность и неподдельную страсть Джонни Уинтера к блюзу. Альбом стал важной вехой в музыкальной карьере артиста и остается востребованным среди ценителей жанра. Купить виниловую пластинку Johnny Winter / The Progressive Blues Experiment будет отличным решением для тех, кто хочет почувствовать истинный дух блюза и насладиться исключительным качеством звучания винила.

Отзывы о товаре Johnny Winter - The Progressive Blues Experiment (Deagostini) (4620032919918) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Johnny Winter
Альбом (сингл)
The Progressive Blues Experiment
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Rollin' And Tumblin', Tribute To Muddy, I Got Love If You Want It, Bad Luck And Trouble, Help Me, Mean Town Blues, Broke Down Engine, Black Cat Bone, It's My Own Fault, Forty-Four
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Виниловая пластинка Johnny Winter / The Progressive Blues Experiment (1LP) представляет собой культовый дебютный альбом американского блюзового гитариста и певца Джонни Уинтера, выпущенный в 1968 году. Этот альбом, записанный в период становления музыканта, выделяется впечатляющими гитарными соло и глубокой эмоциональностью. Каждая композиция, будь то "Rollin' and Tumblin'" или "Bad Luck and Trouble", демонстрирует виртуозность и неподдельную страсть Джонни Уинтера к блюзу. Альбом стал важной вехой в музыкальной карьере артиста и остается востребованным среди ценителей жанра. Купить виниловую пластинку Johnny Winter / The Progressive Blues Experiment будет отличным решением для тех, кто хочет почувствовать истинный дух блюза и насладиться исключительным качеством звучания винила.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johnny Winter - The Progressive Blues Experiment (Deagostini) (4620032919918) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...