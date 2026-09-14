Oscar Peterson - The Best Of (5060397602626) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735078
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Характеристики
Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060397602626]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tenderly, How High the Moon, Night and Day, C-jam Blues, Summertime, Caravan, I Get a Kick out of You, In a Mellow Tone, Take the a Train, Don T Get Around Much Anymore, Get Happy, Waltz for Debb
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Вес, г.
5
Описание товара Oscar Peterson - The Best Of (5060397602626) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tenderly, How High the Moon, Night and Day, C-jam Blues, Summertime, Caravan, I Get a Kick out of You, In a Mellow Tone, Take the a Train, Don T Get Around Much Anymore, Get Happy, Waltz for Debb
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060397602626]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tenderly, How High the Moon, Night and Day, C-jam Blues, Summertime, Caravan, I Get a Kick out of You, In a Mellow Tone, Take the a Train, Don T Get Around Much Anymore, Get Happy, Waltz for Debb
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tenderly, How High the Moon, Night and Day, C-jam Blues, Summertime, Caravan, I Get a Kick out of You, In a Mellow Tone, Take the a Train, Don T Get Around Much Anymore, Get Happy, Waltz for Debb
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Oscar Peterson - The Best Of (5060397602626) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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