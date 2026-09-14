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Frank Zappa - Bongo Fury - deluxe (0602488048132) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Frank Zappa - Bongo Fury - deluxe (0602488048132) виниловая пластинка

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Frank Zappa - Bongo Fury - deluxe (0602488048132) - фото 3
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Frank Zappa - Bongo Fury - deluxe (0602488048132) - фото 5
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Frank Zappa - Bongo Fury - deluxe (0602488048132) - фото 7
Frank Zappa - Bongo Fury - deluxe (0602488048132) - фото 8
Frank Zappa - Bongo Fury - deluxe (0602488048132) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Zappa - Bongo Fury - deluxe (0602488048132) - фото 1
  • Frank Zappa - Bongo Fury - deluxe (0602488048132) - фото 2
  • Frank Zappa - Bongo Fury - deluxe (0602488048132) - фото 3
  • Frank Zappa - Bongo Fury - deluxe (0602488048132) - фото 4
  • Frank Zappa - Bongo Fury - deluxe (0602488048132) - фото 5
  • Frank Zappa - Bongo Fury - deluxe (0602488048132) - фото 6
  • Frank Zappa - Bongo Fury - deluxe (0602488048132) - фото 7
  • Frank Zappa - Bongo Fury - deluxe (0602488048132) - фото 8
  • Frank Zappa - Bongo Fury - deluxe (0602488048132) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735039
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Характеристики

Бренд
ZAPPA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Zappa
Barcode
[0602488048132]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Debra Kadabra, Carolina Hard-Core Ecstasy, Sam With The Showing ScaTop, Poofter’s Froth Wyoming Plans Ahead, 200 Years Old, Cucamonga, Advance Romance, Man With The Woman Head, Muffin Man, Carolina Hard-Core Ecstasy (Long Version), Man With The Woman Head (Isolated Vocal), Muffin Man / A Little Green Rosetta (Alternate Take), Born To Suck, The Torture Never Stops, Poofter’s Froth Wyoming Plans Ahead, 200 Years Old
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Специальное издание (серия)
Zappa Official Release – #21
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Zappa - Bongo Fury - deluxe (0602488048132) виниловая пластинка

2LP - 180-граммовый черный винил. Это новое расширенное издание, посвященное 50-летию альбома, включает в себя полностью аналоговый мастеринг классического альбома, выполненный Берни Грундманом с оригинальных мастер-лент, а также второй диск с лучшими моментами из бокс-сета из 6 дисков, литографию и буклет с ранее не публиковавшимися фотографиями и комментариями участника группы Денни Уолли и хранителя архива Джо Трэверса (переиздание 2026 года).?. BONGO FURY исполняется 50 лет! Классическое сотрудничество Фрэнка Заппы и Капитана Бифхарта в мае 1975 года привело к появлению множества новых композиций, гастрольному туру и, в конечном итоге, к выпуску альбома. Bongo Fury состоит в основном из концертных записей, сделанных в Armadillo Headquarters в Остине, штат Техас, а также нескольких студийных записей, сделанных в The Record Plant в Лос-Анджелесе. Альбом стал запоминающимся дополнением к каталогу Заппы и последним, в котором использовалось название группы « Mothers » до того, как оно было упразднено в 1976 году. Это новое юбилейное издание, посвященное 50-летию, включает в себя полностью аналоговый мастеринг основного альбома, выполненный Берни Грундманом на 180-граммовом черном виниле с оригинальных мастер-лент. Также включает бонусную пластинку с лучшими моментами из бокс-сета из 6 дисков, литографический принт, а также буклет с ранее не публиковавшимися фотографиями и комментариями участника группы Денни Уолли и хранителя архива Джо Трэверса.

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Характеристики
Бренд
ZAPPA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Zappa
Barcode
[0602488048132]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Debra Kadabra, Carolina Hard-Core Ecstasy, Sam With The Showing ScaTop, Poofter’s Froth Wyoming Plans Ahead, 200 Years Old, Cucamonga, Advance Romance, Man With The Woman Head, Muffin Man, Carolina Hard-Core Ecstasy (Long Version), Man With The Woman Head (Isolated Vocal), Muffin Man / A Little Green Rosetta (Alternate Take), Born To Suck, The Torture Never Stops, Poofter’s Froth Wyoming Plans Ahead, 200 Years Old
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Специальное издание (серия)
Zappa Official Release – #21
Страна производитель
США
Описание
2LP - 180-граммовый черный винил. Это новое расширенное издание, посвященное 50-летию альбома, включает в себя полностью аналоговый мастеринг классического альбома, выполненный Берни Грундманом с оригинальных мастер-лент, а также второй диск с лучшими моментами из бокс-сета из 6 дисков, литографию и буклет с ранее не публиковавшимися фотографиями и комментариями участника группы Денни Уолли и хранителя архива Джо Трэверса (переиздание 2026 года).?. BONGO FURY исполняется 50 лет! Классическое сотрудничество Фрэнка Заппы и Капитана Бифхарта в мае 1975 года привело к появлению множества новых композиций, гастрольному туру и, в конечном итоге, к выпуску альбома. Bongo Fury состоит в основном из концертных записей, сделанных в Armadillo Headquarters в Остине, штат Техас, а также нескольких студийных записей, сделанных в The Record Plant в Лос-Анджелесе. Альбом стал запоминающимся дополнением к каталогу Заппы и последним, в котором использовалось название группы « Mothers » до того, как оно было упразднено в 1976 году. Это новое юбилейное издание, посвященное 50-летию, включает в себя полностью аналоговый мастеринг основного альбома, выполненный Берни Грундманом на 180-граммовом черном виниле с оригинальных мастер-лент. Также включает бонусную пластинку с лучшими моментами из бокс-сета из 6 дисков, литографический принт, а также буклет с ранее не публиковавшимися фотографиями и комментариями участника группы Денни Уолли и хранителя архива Джо Трэверса.
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