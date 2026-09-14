John Scofield - Meant To Be (0602475653226) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара John Scofield - Meant To Be (0602475653226) виниловая пластинка
Квартет Джона Скофилда с тенор-саксофонистом Джо Ловано был одной из ведущих групп современного джаза 1990-х годов, а второй альбом гитариста на лейбле Blue Note, Meant To Be, в полной мере продемонстрировал всю мощь группы и тонкое музыкальное мастерство. Фронтальный состав Скофилда и Ловано был представлен годом ранее на дебютном альбоме Скофилда на этом лейбле, Time On My Hands, и здесь к ним присоединились басист Марк Джонсон и барабанщик Билл Стюарт для захватывающего сета из 11 оригинальных композиций Скофилда. Квартет с блеском исполняет энергичные, быстрые номера, такие как «Big Fan» и «Go Blow», добавляет фанка в такие композиции, как «Chariots», и замедляет темп для прекрасных баллад, таких как «Keep Me In Mind» и «The Guinness Spot». Это классическое виниловое издание Blue Note выполнено в стереоформате, полностью в аналоговом режиме, мастеринг произведен Кевином Греем с оригинальных мастер-лент, а пластинка весом 180 г отпечатана на заводе Optimal.
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