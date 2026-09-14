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John Scofield - Meant To Be (0602475653226) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Scofield - Meant To Be (0602475653226) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Scofield
Альбом (сингл)
Meant To Be
Жанр
Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Scofield - Meant To Be (0602475653226) - фото 1
  • John Scofield - Meant To Be (0602475653226) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734891
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Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475653226]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Scofield
Альбом (сингл)
Meant To Be
Жанр
Fusion
Трек-лист
Big Fan, Keep Me In Mind, Go Blow, Chariots, The Guinness Spot, Mr. Coleman To You, Eisenhower, Meant To Be, Some Nerve, Lost In Space, French Flics
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Scofield - Meant To Be (0602475653226) виниловая пластинка

Квартет Джона Скофилда с тенор-саксофонистом Джо Ловано был одной из ведущих групп современного джаза 1990-х годов, а второй альбом гитариста на лейбле Blue Note, Meant To Be, в полной мере продемонстрировал всю мощь группы и тонкое музыкальное мастерство. Фронтальный состав Скофилда и Ловано был представлен годом ранее на дебютном альбоме Скофилда на этом лейбле, Time On My Hands, и здесь к ним присоединились басист Марк Джонсон и барабанщик Билл Стюарт для захватывающего сета из 11 оригинальных композиций Скофилда. Квартет с блеском исполняет энергичные, быстрые номера, такие как «Big Fan» и «Go Blow», добавляет фанка в такие композиции, как «Chariots», и замедляет темп для прекрасных баллад, таких как «Keep Me In Mind» и «The Guinness Spot». Это классическое виниловое издание Blue Note выполнено в стереоформате, полностью в аналоговом режиме, мастеринг произведен Кевином Греем с оригинальных мастер-лент, а пластинка весом 180 г отпечатана на заводе Optimal.

Отзывы о товаре John Scofield - Meant To Be (0602475653226) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475653226]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Scofield
Альбом (сингл)
Meant To Be
Жанр
Fusion
Трек-лист
Big Fan, Keep Me In Mind, Go Blow, Chariots, The Guinness Spot, Mr. Coleman To You, Eisenhower, Meant To Be, Some Nerve, Lost In Space, French Flics
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Квартет Джона Скофилда с тенор-саксофонистом Джо Ловано был одной из ведущих групп современного джаза 1990-х годов, а второй альбом гитариста на лейбле Blue Note, Meant To Be, в полной мере продемонстрировал всю мощь группы и тонкое музыкальное мастерство. Фронтальный состав Скофилда и Ловано был представлен годом ранее на дебютном альбоме Скофилда на этом лейбле, Time On My Hands, и здесь к ним присоединились басист Марк Джонсон и барабанщик Билл Стюарт для захватывающего сета из 11 оригинальных композиций Скофилда. Квартет с блеском исполняет энергичные, быстрые номера, такие как «Big Fan» и «Go Blow», добавляет фанка в такие композиции, как «Chariots», и замедляет темп для прекрасных баллад, таких как «Keep Me In Mind» и «The Guinness Spot». Это классическое виниловое издание Blue Note выполнено в стереоформате, полностью в аналоговом режиме, мастеринг произведен Кевином Греем с оригинальных мастер-лент, а пластинка весом 180 г отпечатана на заводе Optimal.
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