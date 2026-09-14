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Конструктор Ravensburger GraviTrax Катапульта 22411/27603 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор Ravensburger GraviTrax Катапульта 22411/27603

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Конструктор Ravensburger GraviTrax Катапульта 22411/27603 - фото 1
Конструктор Ravensburger GraviTrax Катапульта 22411/27603 - фото 2
Конструктор Ravensburger GraviTrax Катапульта 22411/27603 - фото 3
Конструктор Ravensburger GraviTrax Катапульта 22411/27603 - фото 4
Конструктор Ravensburger GraviTrax Катапульта 22411/27603 - фото 5
Конструктор Ravensburger GraviTrax Катапульта 22411/27603 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип игры
конструктор
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
1
Количество деталей
15 шт.
  • Конструктор Ravensburger GraviTrax Катапульта 22411/27603 - фото 1
  • Конструктор Ravensburger GraviTrax Катапульта 22411/27603 - фото 2
  • Конструктор Ravensburger GraviTrax Катапульта 22411/27603 - фото 3
  • Конструктор Ravensburger GraviTrax Катапульта 22411/27603 - фото 4
  • Конструктор Ravensburger GraviTrax Катапульта 22411/27603 - фото 5
  • Конструктор Ravensburger GraviTrax Катапульта 22411/27603 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734783
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Характеристики

Бренд
Ravensburger
Тип игры
конструктор
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
1
Материал
пластик
Количество деталей
15 шт.
Комплектация
1 элемент катапульты, 4 шарика, 2 запасные резинки, 1 иллюстрированное руководство пользователя.
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
11х11х6
Вес, г.
200

Описание товара Конструктор Ravensburger GraviTrax Катапульта 22411/27603

Кинетический конструктор GraviTrax - инновационная игрушка, с которой можно изучить, как законы физики влияют на скорость движения гравитационного шара в зависимости от построения трасс различных высот и наклонов, использования дополнительных элементов. Дополнительный элемент к конструктору Ravensburger GraviTrax «Catapult» (Element Catapult) добавит разнообразия вашей трассе и расширит знания о свойствах гравитации. Блок Catapult добавит адреналина для ваших трасс. Катапульта срабатывает при появлении шарика, поворачивается вокруг своей оси, а затем выбрасывает его в воздух. Сможет ли шарик после захватывающего полета приземлиться на блок или рельс, чтобы продолжить свой путь? Готовы ли вы принять вызов? Его можно использовать только в сочетании со Стартовым набором GraviTrax, а затем комбинировать его со всеми сериями GraviTrax. Откройте для себя широкий выбор дополнительных наборов и элементов, чтобы обогатить свои трассы и создать неограниченное количество различных комбинаций.

Отзывы о товаре Конструктор Ravensburger GraviTrax Катапульта 22411/27603




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ravensburger
Тип игры
конструктор
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
1
Материал
пластик
Количество деталей
15 шт.
Комплектация
1 элемент катапульты, 4 шарика, 2 запасные резинки, 1 иллюстрированное руководство пользователя.
Страна производитель
Чехия
Описание
Кинетический конструктор GraviTrax - инновационная игрушка, с которой можно изучить, как законы физики влияют на скорость движения гравитационного шара в зависимости от построения трасс различных высот и наклонов, использования дополнительных элементов. Дополнительный элемент к конструктору Ravensburger GraviTrax «Catapult» (Element Catapult) добавит разнообразия вашей трассе и расширит знания о свойствах гравитации. Блок Catapult добавит адреналина для ваших трасс. Катапульта срабатывает при появлении шарика, поворачивается вокруг своей оси, а затем выбрасывает его в воздух. Сможет ли шарик после захватывающего полета приземлиться на блок или рельс, чтобы продолжить свой путь? Готовы ли вы принять вызов? Его можно использовать только в сочетании со Стартовым набором GraviTrax, а затем комбинировать его со всеми сериями GraviTrax. Откройте для себя широкий выбор дополнительных наборов и элементов, чтобы обогатить свои трассы и создать неограниченное количество различных комбинаций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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