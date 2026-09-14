Конструктор Ravensburger GraviTrax Катапульта 22411/27603
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Конструктор Ravensburger GraviTrax Катапульта 22411/27603
Кинетический конструктор GraviTrax - инновационная игрушка, с которой можно изучить, как законы физики влияют на скорость движения гравитационного шара в зависимости от построения трасс различных высот и наклонов, использования дополнительных элементов. Дополнительный элемент к конструктору Ravensburger GraviTrax «Catapult» (Element Catapult) добавит разнообразия вашей трассе и расширит знания о свойствах гравитации. Блок Catapult добавит адреналина для ваших трасс. Катапульта срабатывает при появлении шарика, поворачивается вокруг своей оси, а затем выбрасывает его в воздух. Сможет ли шарик после захватывающего полета приземлиться на блок или рельс, чтобы продолжить свой путь? Готовы ли вы принять вызов? Его можно использовать только в сочетании со Стартовым набором GraviTrax, а затем комбинировать его со всеми сериями GraviTrax. Откройте для себя широкий выбор дополнительных наборов и элементов, чтобы обогатить свои трассы и создать неограниченное количество различных комбинаций.
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