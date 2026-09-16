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Уцененный товар Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 734780
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Уцененный товар Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние, 734780

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Уценка
Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние - фото 1
Уценка
Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние - фото 2
Уценка
Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние - фото 3
Уценка
Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние - фото 4
Уценка
Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние - фото 5
Уценка
Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние - фото 6
Уценка
Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние - фото 7
Уценка
Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
хром
Установка
универсальная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние - фото 2
  • Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние - фото 3
  • Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние - фото 4
  • Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние - фото 5
  • Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние - фото 6
  • Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние - фото 7
  • Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
13 140 руб.  18 770 руб. 
Начислим 211 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734780
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние
13 140 руб. -30%
18 770 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон с отводом для бытовой техники (решётка сифона: нерж), комплект креплений
Цвет
хром
Установка
универсальная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
210x200x540
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
70х55х27
Вес, кг.
9.2

Описание товара Уцененный товар Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние

Причина уценки: малая вмятина внутри самой мойки Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, мойка, установочный комплект, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон с отводом для бытовой техники (решётка сифона: нерж), комплект креплений
Цвет
хром
Установка
универсальная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
210x200x540
Страна производитель
Россия
Описание
Причина уценки: малая вмятина внутри самой мойки Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, мойка, установочный комплект, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 13140 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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