Уцененный товар Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние, 734780
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
хром
Установка
универсальная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%13 140 руб. 18 770 руб.
В наличии
Код товара: 734780
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 140 руб. -30%
18 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон с отводом для бытовой техники (решётка сифона: нерж), комплект креплений
Цвет
хром
Установка
универсальная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
210x200x540
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
70х55х27
Вес, кг.
9.2
Описание товара Уцененный товар Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние
Причина уценки: малая вмятина внутри самой мойки Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, мойка, установочный комплект, документация
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Теги товара: из нержавеющей стали
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Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон с отводом для бытовой техники (решётка сифона: нерж), комплект креплений
Цвет
хром
Установка
универсальная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
210x200x540
Страна производитель
Россия
Причина уценки: малая вмятина внутри самой мойки Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, мойка, установочный комплект, документация
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Теги товара: из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Теги товара: из нержавеющей стали
Уцененный товар Кухонная мойка GRANULA (5445U, СТАЛЬ САТИН) отличное состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 13140 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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