Телевизор Hisense LED 50A6S RU 50"
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense LED 50A6S RU 50"
Телевизор Hisense 50 дюймов (127 см), модель 2026 года, совмещает в себе передовые технологии и современный дизайн для комфортного просмотра. Эта модель выполнена в стильном черном цвете и имеет экран с диагональю 50 дюймов (127 см), что обеспечивает захватывающий опыт просмотра благодаря разрешению 3840х2160 (4К UHD). Главной особенностью телевизора является качественная матрица с технологией Direct LED, обеспечивающая яркие и насыщенные цвета. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что делает его идеальным выбором для просмотра фильмов и телевизионных передач, не допуская размытых движений. Телевизор поддерживает Smart TV благодаря операционной системе HomeOS, что позволяет наслаждаться множеством приложений и удобством онлайн стриминга. Поддержка цифровых тюнеров DVB-T2 и DVB-T обеспечивает доступ к цифровому телевидению без дополнительных устройств. Аудиосистема с выходной мощностью 20 Вт гарантирует чистое и объемное звучание, усиливающее впечатление от просмотра. На борту имеются 2 USB-порта для подключения внешних устройств, что обеспечивает удобство в использовании мультимедийного контента. С весом без подставки в 8 кг, телевизор Hisense является удобным и легким в установке. Этот телевизор — отличный выбор для тех, кто ищет надежное и современное решение для домашнего кинотеатра с поддержкой всех современных стандартов.
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