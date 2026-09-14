Top.Mail.Ru
Телевизор Akai TA50BQ900 50" Q-LED UHD SBER Салют купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Akai TA50BQ900 50" Q-LED UHD SBER Салют

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 1
Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 2
Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 3
Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 4
Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 5
Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 6
Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 7
Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 8
Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 9
Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 10
Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 11
Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 12
Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 13
Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 14
Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 1
  • Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 2
  • Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 3
  • Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 4
  • Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 5
  • Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 6
  • Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 7
  • Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 8
  • Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 9
  • Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 10
  • Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 11
  • Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 12
  • Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 13
  • Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 14
  • Телевизор Akai TA50BQ900 50&quot; Q-LED UHD SBER Салют - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739879
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Akai
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, пульт ДУ, кабель питания, батарейки (опция)
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
Композитный, Для наушников, Оптический (S/PDIF)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.75х0.2
Вес, кг.
9.9

Описание товара Телевизор Akai TA50BQ900 50" Q-LED UHD SBER Салют

Погрузитесь в мир ярких и насыщенных цветов с 50-дюймовым телевизором AKAI TA50BQ900! Благодаря технологии QLED и разрешению 4K UHD (3840x2160) вы получите невероятно чёткое и детализированное изображение.

Отзывы о товаре Телевизор Akai TA50BQ900 50" Q-LED UHD SBER Салют




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Akai
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, пульт ДУ, кабель питания, батарейки (опция)
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
Композитный, Для наушников, Оптический (S/PDIF)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир ярких и насыщенных цветов с 50-дюймовым телевизором AKAI TA50BQ900! Благодаря технологии QLED и разрешению 4K UHD (3840x2160) вы получите невероятно чёткое и детализированное изображение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Akai TA50BQ900 50" Q-LED UHD SBER Салют - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...