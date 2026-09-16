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Martin Medeski & Wood - Tonic (0602475653257) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Martin Medeski & Wood - Tonic (0602475653257) виниловая пластинка

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Martin Medeski &amp; Wood - Tonic (0602475653257) виниловая пластинка - фото 1
Martin Medeski &amp; Wood - Tonic (0602475653257) виниловая пластинка - фото 2
Martin Medeski &amp; Wood - Tonic (0602475653257) виниловая пластинка - фото 3
Martin Medeski &amp; Wood - Tonic (0602475653257) виниловая пластинка - фото 4
Martin Medeski &amp; Wood - Tonic (0602475653257) виниловая пластинка - фото 5
Martin Medeski &amp; Wood - Tonic (0602475653257) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Martin Medeski & Wood
Альбом (сингл)
Tonic
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Martin Medeski &amp; Wood - Tonic (0602475653257) виниловая пластинка - фото 1
  • Martin Medeski &amp; Wood - Tonic (0602475653257) виниловая пластинка - фото 2
  • Martin Medeski &amp; Wood - Tonic (0602475653257) виниловая пластинка - фото 3
  • Martin Medeski &amp; Wood - Tonic (0602475653257) виниловая пластинка - фото 4
  • Martin Medeski &amp; Wood - Tonic (0602475653257) виниловая пластинка - фото 5
  • Martin Medeski &amp; Wood - Tonic (0602475653257) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734654
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Martin Medeski & Wood - Tonic (0602475653257) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475653257]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Martin Medeski & Wood
Альбом (сингл)
Tonic
Жанр
Jazz
Трек-лист
Invocation, Afrique, Seven Deadlies, Your Lady, Rise Up, Buster Rides Again, Thaw, Hey Joe
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Martin Medeski & Wood - Tonic (0602475653257) виниловая пластинка

Авангардное джаз-фанк-трио Medeski Martin & Wood – Джон Медески на клавишных, Билли Мартин на барабанах и Крис Вуд на басу – дебютировало на лейбле Blue Note в 1998 году с взрывным альбомом Combustication который вывел органную традицию Blue Note на невиданный ранее уровень. Для своего второго альбома на Blue Note группа вернулась к своим акустическим корням в свободном концертном альбоме Tonic 1999 года записанном в их оригинальной конфигурации фортепиано/контрабас/барабаны в уютном и любимом многими заведении в Нижнем Ист-Сайде Нью-Йорка. В сет-лист вошли собственные смелые оригинальные композиции трио, такие как «Seven Deadlies» и «Rise Up», а также каверы на песни Ли Моргана («Afrique»), Бада Пауэлла («Buster Rides Again»), Джона Колтрейна («Your Lady») и Джими Хендрикса («Hey Joe»). Это стереофоническое виниловое издание Blue Note Classic было сведено Кевином Греем и отпечатано на 180-граммовом виниле на лейбле Optimal.

Отзывы о товаре Martin Medeski & Wood - Tonic (0602475653257) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475653257]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Martin Medeski & Wood
Альбом (сингл)
Tonic
Жанр
Jazz
Трек-лист
Invocation, Afrique, Seven Deadlies, Your Lady, Rise Up, Buster Rides Again, Thaw, Hey Joe
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Описание
Авангардное джаз-фанк-трио Medeski Martin & Wood – Джон Медески на клавишных, Билли Мартин на барабанах и Крис Вуд на басу – дебютировало на лейбле Blue Note в 1998 году с взрывным альбомом Combustication который вывел органную традицию Blue Note на невиданный ранее уровень. Для своего второго альбома на Blue Note группа вернулась к своим акустическим корням в свободном концертном альбоме Tonic 1999 года записанном в их оригинальной конфигурации фортепиано/контрабас/барабаны в уютном и любимом многими заведении в Нижнем Ист-Сайде Нью-Йорка. В сет-лист вошли собственные смелые оригинальные композиции трио, такие как «Seven Deadlies» и «Rise Up», а также каверы на песни Ли Моргана («Afrique»), Бада Пауэлла («Buster Rides Again»), Джона Колтрейна («Your Lady») и Джими Хендрикса («Hey Joe»). Это стереофоническое виниловое издание Blue Note Classic было сведено Кевином Греем и отпечатано на 180-граммовом виниле на лейбле Optimal.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Martin Medeski & Wood - Tonic (0602475653257) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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