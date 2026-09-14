Joy Division - Transmissions - Eindhoven 1980 (0803341598423) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
Eindhoven 1980
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734599
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Expensive Woodland
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Expensive Woodland
Barcode
[0803341598423]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
Eindhoven 1980
Жанр
панк
Трек-лист
Love Will Tear Us Apart, Digital, New Dawn Fades, Colony, These Days, Ice Age, Dead Souls, Disorder, Day of the Lords, Autosuggestion, She’s Lost Control, Transmission, Interzone, Atmosphere
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joy Division - Transmissions - Eindhoven 1980 (0803341598423) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Will Tear Us Apart, Digital, New Dawn Fades, Colony, These Days, Ice Age, Dead Souls, Disorder, Day of the Lords, Autosuggestion, She’s Lost Control, Transmission, Interzone, Atmosphere
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитBryan Ferry - Another Time, Another Place (0602567632931) винило...
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитBryan Ferry - In Your Mind (0602577227462) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитBryan Ferry - These Foolish Things (0602567632924) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитEd Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (019029542789...
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитСерёга - Хроника парнишки с гомельских улиц (4820011000914) вини...
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитHi-Fi - Лучшие песни (Blue) (4603320377546) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 820 руб.955 руб. в СплитJ-Ax - Reale (0194397160611) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 820 руб.955 руб. в СплитCorrosion Of Conformity - Blind (0195497923687) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 820 руб.955 руб. в СплитD'Virgilio; Morse; Jennings - Troika (0194399361214) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 820 руб.955 руб. в СплитSheila - Little Darlin (0190296717642) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитSindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510...
-
В наличииЦена 3 900 руб.975 руб. в СплитМумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка
Бренд
Expensive Woodland
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Expensive Woodland
Barcode
[0803341598423]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joy Division
Альбом (сингл)
Eindhoven 1980
Жанр
панк
Трек-лист
Love Will Tear Us Apart, Digital, New Dawn Fades, Colony, These Days, Ice Age, Dead Souls, Disorder, Day of the Lords, Autosuggestion, She’s Lost Control, Transmission, Interzone, Atmosphere
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Will Tear Us Apart, Digital, New Dawn Fades, Colony, These Days, Ice Age, Dead Souls, Disorder, Day of the Lords, Autosuggestion, She’s Lost Control, Transmission, Interzone, Atmosphere
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Joy Division - Transmissions - Eindhoven 1980 (0803341598423) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Joy Division - Transmissions - Eindhoven 1980 (0803341598423) виниловая пластинка