Various Artists - Трибьют Валерии (4657819848529) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Трибьют Валерии
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734584
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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819848529]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Трибьют Валерии
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
МОТ - Ты где-то там, INSTASAMKA - Маленький самолёт, XOLIDAYBOY – Океаны, L’One - Москва слезам не верит, Мари Краймбрери - Нежность моя, Amirchik - Капелькою, The Limba - Ты грустишь, Zivert - Рига-Москва, NLO - Не обижай меня, Анет Сай - Была любовь, Руки Вверх! - Самолёт, ХАННА - Отпусти меня, HammAli & Navai - До предела, Chris Yank - Чёрно-белый цвет, MONA - Часики, Kamazz - Метелица
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Трибьют Валерии (4657819848529) виниловая пластинка
Этот виниловый релиз представляет собой уникальный сборник — дань уважения легендарной певице Валерии. В проекте приняли участие самые яркие артисты современной российской сцены: от поп-исполнителей до рэп-звёзд. Каждый из них предложил свою авторскую интерпретацию знаменитых хитов, сохранив узнаваемые мелодии, но наполнив их новыми красками и современными аранжировками. Альбом демонстрирует, как настоящая музыкальная классика живёт и развивается в новом времени.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819848529]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Трибьют Валерии
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
МОТ - Ты где-то там, INSTASAMKA - Маленький самолёт, XOLIDAYBOY – Океаны, L’One - Москва слезам не верит, Мари Краймбрери - Нежность моя, Amirchik - Капелькою, The Limba - Ты грустишь, Zivert - Рига-Москва, NLO - Не обижай меня, Анет Сай - Была любовь, Руки Вверх! - Самолёт, ХАННА - Отпусти меня, HammAli & Navai - До предела, Chris Yank - Чёрно-белый цвет, MONA - Часики, Kamazz - Метелица
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Этот виниловый релиз представляет собой уникальный сборник — дань уважения легендарной певице Валерии. В проекте приняли участие самые яркие артисты современной российской сцены: от поп-исполнителей до рэп-звёзд. Каждый из них предложил свою авторскую интерпретацию знаменитых хитов, сохранив узнаваемые мелодии, но наполнив их новыми красками и современными аранжировками. Альбом демонстрирует, как настоящая музыкальная классика живёт и развивается в новом времени.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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