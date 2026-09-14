Bob Dylan - Time Out Of Mind (0198029912715) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bob Dylan - Time Out Of Mind (0198029912715) виниловая пластинка
«Time Out of Mind» — тридцатый студийный альбом американского певца и автора песен Боба Дилана, выпущенный в 1997 году. Это один из самых известных альбомов Дилана, получивший три премии «Грэмми», включая награду «Альбом года» в 1998 году. Издание на виниле. Для многих поклонников и критиков этот альбом ознаменовал творческое возвращение Дилана после того, как в 1980-х годах он, казалось, испытывал трудности с поиском своей музыкальной идентичности; он не выпускал никакого оригинального материала с момента выхода плохо принятого альбома Under the Red Sky в 1990 году. Альбом отличается атмосферным звучанием, созданным продюсером (и бывшим соавтором Дилана) Даниэлем Лануа, чья новаторская работа с тщательно расположенными микрофонами и стратегическим сведением была подробно описана Диланом в его мемуарах. Обложка альбома — размытая фотография Дилана в студии звукозаписи, сделанная Лануа.
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