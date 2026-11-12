Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc MANON Black (3665807022562) уцененный, 733918
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%2 510 руб. 5 580 руб.
В наличии
Код товара: 733918
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 510 руб. -55%
5 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
52 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
DEGRADED GREY
Цвет оправы
BLACK
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc MANON Black (3665807022562) уцененный
Причина уценки: витринный образец, потёртости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, салфетка для очков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
52 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
DEGRADED GREY
Цвет оправы
BLACK
Страна производитель
Франция
Причина уценки: витринный образец, потёртости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, салфетка для очков
Купить Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc MANON Black (3665807022562) уцененный - по цене 2510 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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