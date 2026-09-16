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Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) виниловая пластинка

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Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) - фото 1
Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) - фото 2
Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) - фото 3
Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) - фото 4
Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) - фото 5
Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) - фото 6
Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) - фото 7
Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) - фото 8
Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) - фото 9
Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) - фото 10
Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Once Twice Melody
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) - фото 1
  • Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) - фото 2
  • Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) - фото 3
  • Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) - фото 4
  • Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) - фото 5
  • Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) - фото 6
  • Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) - фото 7
  • Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) - фото 8
  • Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) - фото 9
  • Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) - фото 10
  • Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733833
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787147018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Once Twice Melody
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Once Twice Melody, Superstar, Pink Funeral, Through Me, Runaway, ESP, New Romance, Over And Over, Sunset, Only You Know, Another Go Around, Masquerade, Illusion Of Forever, Finale, The Bells, Hurts To Love, Many Nights, Modern Love Stories
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) виниловая пластинка

Группа Beach House представит свой новый, восьмой студийный альбом в 2022 году. Вернее, можно сказать, восьмой и девятый, поскольку "Once Twice Melody" — это двойной альбом. Работа над альбомом началась в 2018 году и завершилась в июле 2021 года. Большинство песен были написаны в этот период, а некоторые — в течение предыдущего десятилетия. Для большей части записи американо-французский дрим-поп-дуэт, состоящий из вокалистки и мультиинструменталистки Виктории Легран и гитариста и мультиинструменталиста Алекса Скалли, арендовал студию Apple Orchard Studio в своем родном городе Балтиморе. Как и в случае с предыдущими альбомами, все песни они написали вместе. Однако «Once Twice Melody» — первый альбом, который группа выпустила самостоятельно. Алан Моулдер занимался большей частью сведения, вместе с Цезарем Эдмундсом, Тревором Спенсером и Дэйвом Фридманном. Джеймс Бароне добавил несколько партий ударных, как и на предыдущем альбоме «7». Кроме того, впервые на альбоме Beach House представлен живой струнный ансамбль в аранжировке Дэвида Кэмпбелла. Результатом этого плодотворного сотрудничества стали 18 песен, представленных в четырех главах на альбоме «Once Twice Melody». Эти песни демонстрируют широкий спектр стилей и структур: песни без ударных, песни с акустической гитарой, преимущественно электронные песни без гитары, блуждающие и повторяющиеся мелодии, а также песни, построенные вокруг струнных инструментов. В дополнение к этим новым звукам, в композициях присутствуют многие драм-машины, органы, клавишные и звуки, которые слушатели ассоциируют с более ранними записями Beach House. Альбом "Once Twice Melody" доступен в виде двойного CD и двойного LP-издания, по желанию в серебряном или золотом издании. Также имеется двойная кассета.

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Характеристики
Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787147018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Once Twice Melody
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Once Twice Melody, Superstar, Pink Funeral, Through Me, Runaway, ESP, New Romance, Over And Over, Sunset, Only You Know, Another Go Around, Masquerade, Illusion Of Forever, Finale, The Bells, Hurts To Love, Many Nights, Modern Love Stories
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Группа Beach House представит свой новый, восьмой студийный альбом в 2022 году. Вернее, можно сказать, восьмой и девятый, поскольку "Once Twice Melody" — это двойной альбом. Работа над альбомом началась в 2018 году и завершилась в июле 2021 года. Большинство песен были написаны в этот период, а некоторые — в течение предыдущего десятилетия. Для большей части записи американо-французский дрим-поп-дуэт, состоящий из вокалистки и мультиинструменталистки Виктории Легран и гитариста и мультиинструменталиста Алекса Скалли, арендовал студию Apple Orchard Studio в своем родном городе Балтиморе. Как и в случае с предыдущими альбомами, все песни они написали вместе. Однако «Once Twice Melody» — первый альбом, который группа выпустила самостоятельно. Алан Моулдер занимался большей частью сведения, вместе с Цезарем Эдмундсом, Тревором Спенсером и Дэйвом Фридманном. Джеймс Бароне добавил несколько партий ударных, как и на предыдущем альбоме «7». Кроме того, впервые на альбоме Beach House представлен живой струнный ансамбль в аранжировке Дэвида Кэмпбелла. Результатом этого плодотворного сотрудничества стали 18 песен, представленных в четырех главах на альбоме «Once Twice Melody». Эти песни демонстрируют широкий спектр стилей и структур: песни без ударных, песни с акустической гитарой, преимущественно электронные песни без гитары, блуждающие и повторяющиеся мелодии, а также песни, построенные вокруг струнных инструментов. В дополнение к этим новым звукам, в композициях присутствуют многие драм-машины, органы, клавишные и звуки, которые слушатели ассоциируют с более ранними записями Beach House. Альбом "Once Twice Melody" доступен в виде двойного CD и двойного LP-издания, по желанию в серебряном или золотом издании. Также имеется двойная кассета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5450 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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