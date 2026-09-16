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Ornette Coleman - Ornette! (Analogue) (4260019716187) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ornette Coleman - Ornette! (Analogue) (4260019716187) виниловая пластинка

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Ornette Coleman - Ornette! (Analogue) (4260019716187) - фото 1
Ornette Coleman - Ornette! (Analogue) (4260019716187) - фото 2
Ornette Coleman - Ornette! (Analogue) (4260019716187) - фото 3
Ornette Coleman - Ornette! (Analogue) (4260019716187) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
Ornette!
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ornette Coleman - Ornette! (Analogue) (4260019716187) - фото 1
  • Ornette Coleman - Ornette! (Analogue) (4260019716187) - фото 2
  • Ornette Coleman - Ornette! (Analogue) (4260019716187) - фото 3
  • Ornette Coleman - Ornette! (Analogue) (4260019716187) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733826
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ornette Coleman - Ornette! (Analogue) (4260019716187) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019716187]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
Ornette!
Жанр
Jazz
Трек-лист
W.R.U., T. & T., C. & D., R.P.D.D.
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ornette Coleman - Ornette! (Analogue) (4260019716187) виниловая пластинка

Орнетт Коулман, скончавшийся от сердечной недостаточности в июне 2015 года в возрасте 85 лет, является одним из самых влиятельных музыкантов в истории джаза. Его значение заключается не только в новаторских записях конца 1950-х и начала 1960-х годов, но и, возможно, в большей степени, в образовательном влиянии его творчества, в том, что его музыка до самого конца всегда выходила за рамки своих собственных границ. Спустя чуть больше месяца после своей новаторской работы *Free Jazz*, Коулман записал этот альбом, на котором, возможно, концептуально отошёл от этой идеи, но тем не менее направил свой квартет к ещё большему богатству деталей и креативности. *Ornette!* стал первой записью с участием басиста Скотта Лафаро и Коулмана, и разница в подходе между Лафаро и Чарли Хейденом очевидна с самых первых нот *WRU*. Его игра более прямолинейна и подвижна, и вы можете услышать, как он более активно и агрессивно ведёт Коулмана и Дона Черри вперёд, чем тёплая, томная фразировка Хейдена. Все пьесы, названия которых взяты из произведений Зигмунда Фрейда, являются жемчужинами и служат прекрасными отправными точками для импровизаций музыкантов. К этому моменту Коулман уже очень комфортно чувствовал себя с продолжительными пьесами; у него и его партнёров не было проблем с заполнением времени, не иссякая при этом с идеями. Особого упоминания заслуживает Эд Блэквелл, который находится в своей лучшей форме. *Орнетт!* Это отличный релиз, обязательный к приобретению для всех поклонников Коулмана и креативной импровизационной музыки в целом.

Отзывы о товаре Ornette Coleman - Ornette! (Analogue) (4260019716187) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019716187]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
Ornette!
Жанр
Jazz
Трек-лист
W.R.U., T. & T., C. & D., R.P.D.D.
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Орнетт Коулман, скончавшийся от сердечной недостаточности в июне 2015 года в возрасте 85 лет, является одним из самых влиятельных музыкантов в истории джаза. Его значение заключается не только в новаторских записях конца 1950-х и начала 1960-х годов, но и, возможно, в большей степени, в образовательном влиянии его творчества, в том, что его музыка до самого конца всегда выходила за рамки своих собственных границ. Спустя чуть больше месяца после своей новаторской работы *Free Jazz*, Коулман записал этот альбом, на котором, возможно, концептуально отошёл от этой идеи, но тем не менее направил свой квартет к ещё большему богатству деталей и креативности. *Ornette!* стал первой записью с участием басиста Скотта Лафаро и Коулмана, и разница в подходе между Лафаро и Чарли Хейденом очевидна с самых первых нот *WRU*. Его игра более прямолинейна и подвижна, и вы можете услышать, как он более активно и агрессивно ведёт Коулмана и Дона Черри вперёд, чем тёплая, томная фразировка Хейдена. Все пьесы, названия которых взяты из произведений Зигмунда Фрейда, являются жемчужинами и служат прекрасными отправными точками для импровизаций музыкантов. К этому моменту Коулман уже очень комфортно чувствовал себя с продолжительными пьесами; у него и его партнёров не было проблем с заполнением времени, не иссякая при этом с идеями. Особого упоминания заслуживает Эд Блэквелл, который находится в своей лучшей форме. *Орнетт!* Это отличный релиз, обязательный к приобретению для всех поклонников Коулмана и креативной импровизационной музыки в целом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ornette Coleman - Ornette! (Analogue) (4260019716187) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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