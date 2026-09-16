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Ariana Grande - Yours Truly (0602577974557) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ariana Grande - Yours Truly (0602577974557) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ariana Grande
Альбом (сингл)
Yours Truly
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ariana Grande - Yours Truly (0602577974557) - фото 1
  • Ariana Grande - Yours Truly (0602577974557) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733803
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ariana Grande - Yours Truly (0602577974557) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602577974557]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ariana Grande
Альбом (сингл)
Yours Truly
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Honeymoon Avenue, Baby I, Right There, Tattooed Heart, Lovin' It, Piano, Daydreamin', The Way, You’ll Never Know, Almost Is Never Enough, Popular Song, Better Left Unsaid
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ariana Grande - Yours Truly (0602577974557) виниловая пластинка

Ариана Гранде, родившаяся в 1993 году в Бока-Ратон, штат Флорида, — актриса и певица. Она получила известность прежде всего благодаря роли в сериале Nickelodeon «Victorious», который транслируется в Германии с 2010 года. В 15 лет Гранде получила Национальную премию молодежного театра за лучшую женскую роль, а в прошлом году — премию Hollywood Teen TV Award как лучшая телеактриса. Гранде является частью нынешнего поп-феномена "Сила молодых женщин" (New York Daily); это группа чрезвычайно успешных 20-летних звезд индустрии развлечений, таких как Селена Гомес, Деми Ловато и Майли Сайрус. Ариана Гранде – исключительный талант, о чем свидетельствует не только разнообразие ее творческих занятий. Она обладает впечатляющим вокальным диапазоном в пять октав и регулярно сравнивается с выдающимся талантом Мэрайи Кэри. «Baby I» — это первый трек с дебютного альбома «Yours Truly», релиз которого запланирован на 30.08.2013. В альбом войдут композиции с участием Big Sean и Nathan Sykes из группы The Wanted, а также Mac Miller в качестве приглашенных гостей.

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Характеристики
Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602577974557]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ariana Grande
Альбом (сингл)
Yours Truly
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Honeymoon Avenue, Baby I, Right There, Tattooed Heart, Lovin' It, Piano, Daydreamin', The Way, You’ll Never Know, Almost Is Never Enough, Popular Song, Better Left Unsaid
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ариана Гранде, родившаяся в 1993 году в Бока-Ратон, штат Флорида, — актриса и певица. Она получила известность прежде всего благодаря роли в сериале Nickelodeon «Victorious», который транслируется в Германии с 2010 года. В 15 лет Гранде получила Национальную премию молодежного театра за лучшую женскую роль, а в прошлом году — премию Hollywood Teen TV Award как лучшая телеактриса. Гранде является частью нынешнего поп-феномена "Сила молодых женщин" (New York Daily); это группа чрезвычайно успешных 20-летних звезд индустрии развлечений, таких как Селена Гомес, Деми Ловато и Майли Сайрус. Ариана Гранде – исключительный талант, о чем свидетельствует не только разнообразие ее творческих занятий. Она обладает впечатляющим вокальным диапазоном в пять октав и регулярно сравнивается с выдающимся талантом Мэрайи Кэри. «Baby I» — это первый трек с дебютного альбома «Yours Truly», релиз которого запланирован на 30.08.2013. В альбом войдут композиции с участием Big Sean и Nathan Sykes из группы The Wanted, а также Mac Miller в качестве приглашенных гостей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ariana Grande - Yours Truly (0602577974557) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4740 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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