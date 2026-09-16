Ariana Grande - Yours Truly (0602577974557) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ariana Grande - Yours Truly (0602577974557) виниловая пластинка
Ариана Гранде, родившаяся в 1993 году в Бока-Ратон, штат Флорида, — актриса и певица. Она получила известность прежде всего благодаря роли в сериале Nickelodeon «Victorious», который транслируется в Германии с 2010 года. В 15 лет Гранде получила Национальную премию молодежного театра за лучшую женскую роль, а в прошлом году — премию Hollywood Teen TV Award как лучшая телеактриса. Гранде является частью нынешнего поп-феномена "Сила молодых женщин" (New York Daily); это группа чрезвычайно успешных 20-летних звезд индустрии развлечений, таких как Селена Гомес, Деми Ловато и Майли Сайрус. Ариана Гранде – исключительный талант, о чем свидетельствует не только разнообразие ее творческих занятий. Она обладает впечатляющим вокальным диапазоном в пять октав и регулярно сравнивается с выдающимся талантом Мэрайи Кэри. «Baby I» — это первый трек с дебютного альбома «Yours Truly», релиз которого запланирован на 30.08.2013. В альбом войдут композиции с участием Big Sean и Nathan Sykes из группы The Wanted, а также Mac Miller в качестве приглашенных гостей.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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