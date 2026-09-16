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Arlo Guthrie - Alice’s Restaurant (Analogue) (5060149622360) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Arlo Guthrie - Alice’s Restaurant (Analogue) (5060149622360) виниловая пластинка

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Arlo Guthrie - Alice’s Restaurant (Analogue) (5060149622360) - фото 1
Arlo Guthrie - Alice’s Restaurant (Analogue) (5060149622360) - фото 2
Arlo Guthrie - Alice’s Restaurant (Analogue) (5060149622360) - фото 3
Arlo Guthrie - Alice’s Restaurant (Analogue) (5060149622360) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Arlo Guthrie
Альбом (сингл)
Alice’s Restaurant
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arlo Guthrie - Alice’s Restaurant (Analogue) (5060149622360) - фото 1
  • Arlo Guthrie - Alice’s Restaurant (Analogue) (5060149622360) - фото 2
  • Arlo Guthrie - Alice’s Restaurant (Analogue) (5060149622360) - фото 3
  • Arlo Guthrie - Alice’s Restaurant (Analogue) (5060149622360) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733788
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Arlo Guthrie - Alice’s Restaurant (Analogue) (5060149622360) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Arlo Guthrie
Альбом (сингл)
Alice’s Restaurant
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Alice's Restaurant Massacree Chilling Of The Evening, Ring-Around-A-Rosy Rag, Now And Then, I'm Going Home, The Motorcycle Song, Highway In The Wind
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arlo Guthrie - Alice’s Restaurant (Analogue) (5060149622360) виниловая пластинка

Компания Pure Pleasure в лице великолепного Рэя Стаффа переиздала альбом в потрясающе хорошем качестве звука. Теперь вы можете выбросить эти потрепанные старые пластинки

Отзывы о товаре Arlo Guthrie - Alice’s Restaurant (Analogue) (5060149622360) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Arlo Guthrie
Альбом (сингл)
Alice’s Restaurant
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Alice's Restaurant Massacree Chilling Of The Evening, Ring-Around-A-Rosy Rag, Now And Then, I'm Going Home, The Motorcycle Song, Highway In The Wind
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Компания Pure Pleasure в лице великолепного Рэя Стаффа переиздала альбом в потрясающе хорошем качестве звука. Теперь вы можете выбросить эти потрепанные старые пластинки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Arlo Guthrie - Alice’s Restaurant (Analogue) (5060149622360) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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