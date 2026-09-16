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Pdqb - 8 1/2 Bit (coloured) (4251804188135) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pdqb - 8 1/2 Bit (coloured) (4251804188135) виниловая пластинка

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Pdqb - 8 1/2 Bit (coloured) (4251804188135) - фото 1
Pdqb - 8 1/2 Bit (coloured) (4251804188135) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pdqb
Альбом (сингл)
8 1/2 Bit
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pdqb - 8 1/2 Bit (coloured) (4251804188135) - фото 1
  • Pdqb - 8 1/2 Bit (coloured) (4251804188135) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733729
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Pdqb - 8 1/2 Bit (coloured) (4251804188135) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804188135]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pdqb
Альбом (сингл)
8 1/2 Bit
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Sixfold Radianz, Boktay, 4d-T?gT?gT?u, Exosphear, Maurodius-Papeda, Dondoli (The NPC), ...LeftRightBA, Lyg?phobi?, Flossbite, Chipppps, DodgedoG, Bogeygirl, Laserzimmer 1, Raum 3.16, Bin?ry Gatoraders On Acid
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pdqb - 8 1/2 Bit (coloured) (4251804188135) виниловая пластинка

Это концептуальная электронная работа, вдохновленная эстетикой ретро-игр, выпущенная 31 октября 2025 года на лейбле Synaptic Cliffs. Альбом описывается как «любовное письмо» золотому веку аркадных видеоигр. Музыка сочетает в себе элементы chiptune, electro, IDM и techno. Треки имитируют игровые процессы: от битв с боссами и бонусных уровней до использования чит-кодов и механик «last continue». Критики отмечают «обманчивую пышность» и игривость звучания по сравнению с более мрачными ранними работами автора.

Отзывы о товаре Pdqb - 8 1/2 Bit (coloured) (4251804188135) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804188135]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pdqb
Альбом (сингл)
8 1/2 Bit
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Sixfold Radianz, Boktay, 4d-T?gT?gT?u, Exosphear, Maurodius-Papeda, Dondoli (The NPC), ...LeftRightBA, Lyg?phobi?, Flossbite, Chipppps, DodgedoG, Bogeygirl, Laserzimmer 1, Raum 3.16, Bin?ry Gatoraders On Acid
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Это концептуальная электронная работа, вдохновленная эстетикой ретро-игр, выпущенная 31 октября 2025 года на лейбле Synaptic Cliffs. Альбом описывается как «любовное письмо» золотому веку аркадных видеоигр. Музыка сочетает в себе элементы chiptune, electro, IDM и techno. Треки имитируют игровые процессы: от битв с боссами и бонусных уровней до использования чит-кодов и механик «last continue». Критики отмечают «обманчивую пышность» и игривость звучания по сравнению с более мрачными ранними работами автора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pdqb - 8 1/2 Bit (coloured) (4251804188135) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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