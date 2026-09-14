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Mihai Popoviciu - Puzzle Box (4251804182980) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mihai Popoviciu - Puzzle Box (4251804182980) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mihai Popoviciu
Альбом (сингл)
Puzzle Box
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mihai Popoviciu - Puzzle Box (4251804182980) - фото 1
  • Mihai Popoviciu - Puzzle Box (4251804182980) - фото 2
  • Mihai Popoviciu - Puzzle Box (4251804182980) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733720
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Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804182980]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mihai Popoviciu
Альбом (сингл)
Puzzle Box
Жанр
House
Трек-лист
They All Say, Video, Frankfurt, Routine Check, Batiscaf, Storm Rider, Far Gone, Where You Are, Puzzle Box, Kinetic, By My Side, Skye
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mihai Popoviciu - Puzzle Box (4251804182980) виниловая пластинка

Михай Поповичиу, один из самых уважаемых артистов на сцене дип-хауса и минимала, готовится представить свой долгожданный новый альбом «Puzzle Box» на лейбле Bondage Music. Будучи одним из ключевых артистов лейбла, Поповичиу возвращается со своим вторым полноформатным альбомом после успешного альбома 2016 года «Home», который будет доступен на виниле с 15 ноября 2024 года. За свою более чем десятилетнюю карьеру, включающую релизы на многочисленных влиятельных лейблах, таких как 8Bit и Berg Audio, Поповичиу прочно зарекомендовал себя как востребованный исполнитель в минималистичном направлении хаус-музыки. Известный своими замысловатыми звуковыми ландшафтами и глубокими, гипнотическими грувами, его работы продолжают покорять слушателей по всему миру. На «Puzzle Box» он углубляется в свою фирменную минималистичную, но проникновенную эстетику, предлагая разнообразную коллекцию треков, которые проходят через различные звуковые текстуры.

Отзывы о товаре Mihai Popoviciu - Puzzle Box (4251804182980) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804182980]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mihai Popoviciu
Альбом (сингл)
Puzzle Box
Жанр
House
Трек-лист
They All Say, Video, Frankfurt, Routine Check, Batiscaf, Storm Rider, Far Gone, Where You Are, Puzzle Box, Kinetic, By My Side, Skye
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Михай Поповичиу, один из самых уважаемых артистов на сцене дип-хауса и минимала, готовится представить свой долгожданный новый альбом «Puzzle Box» на лейбле Bondage Music. Будучи одним из ключевых артистов лейбла, Поповичиу возвращается со своим вторым полноформатным альбомом после успешного альбома 2016 года «Home», который будет доступен на виниле с 15 ноября 2024 года. За свою более чем десятилетнюю карьеру, включающую релизы на многочисленных влиятельных лейблах, таких как 8Bit и Berg Audio, Поповичиу прочно зарекомендовал себя как востребованный исполнитель в минималистичном направлении хаус-музыки. Известный своими замысловатыми звуковыми ландшафтами и глубокими, гипнотическими грувами, его работы продолжают покорять слушателей по всему миру. На «Puzzle Box» он углубляется в свою фирменную минималистичную, но проникновенную эстетику, предлагая разнообразную коллекцию треков, которые проходят через различные звуковые текстуры.
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Отзывы


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