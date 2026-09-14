Mihai Popoviciu - Puzzle Box (4251804182980) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Mihai Popoviciu - Puzzle Box (4251804182980) виниловая пластинка
Михай Поповичиу, один из самых уважаемых артистов на сцене дип-хауса и минимала, готовится представить свой долгожданный новый альбом «Puzzle Box» на лейбле Bondage Music. Будучи одним из ключевых артистов лейбла, Поповичиу возвращается со своим вторым полноформатным альбомом после успешного альбома 2016 года «Home», который будет доступен на виниле с 15 ноября 2024 года. За свою более чем десятилетнюю карьеру, включающую релизы на многочисленных влиятельных лейблах, таких как 8Bit и Berg Audio, Поповичиу прочно зарекомендовал себя как востребованный исполнитель в минималистичном направлении хаус-музыки. Известный своими замысловатыми звуковыми ландшафтами и глубокими, гипнотическими грувами, его работы продолжают покорять слушателей по всему миру. На «Puzzle Box» он углубляется в свою фирменную минималистичную, но проникновенную эстетику, предлагая разнообразную коллекцию треков, которые проходят через различные звуковые текстуры.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 950 руб.1238 руб. в СплитSanctuary - Into The Mirror Black (0194397976014) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитOST - Baby Driver (Various Artists) (0889854536916) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитAdam Green; Binki Shapiro - Adam Green & Binki Shapiro (00116619...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитU2 - October (0602517616790) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитOlafur Arnalds & Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) ...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитMarcus King - Mood Swings (0602465083750) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитJames Bay - Changes All The Time (0602465890792) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитLL Cool J - The Force (0602448158178) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDeep Purple - Splat! (4029759215073) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитHans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDeftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDisturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Mihai Popoviciu - Puzzle Box (4251804182980) виниловая пластинка