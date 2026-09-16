Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) виниловая пластинка
Tresor Records представляет предстоящие специальные издания всего каталога легендарной детройтской группы Drexciya и связанных с ней проектов. 2022 год знаменует 20-ю годовщину смерти Джеймса Стинсона и выхода альбомов Transllusion и Shifted Phases. В знак признательности правообладатели, их семьи и лейбл поручили детройтскому художнику Мэтью Анджело Харрисону переработать обложки релизов Drexciya из каталога Tresor. Эти релизы будут выходить каждые два месяца, начиная с начала сентября 2022 года. Серия начинается с альбома Neptune's Lair, впервые выпущенного в 1999 году, за которым вскоре последует сингл Hydro Doorways. Альбомы Harnessed The Storm и Digital Tsunami выйдут в ноябре. Transllusion выйдет в феврале 2023 года. Серия завершается долгожданным переизданием альбома Shifted Phases – The Cosmic Memoirs Of The Late Great Rupert J. Rosinthrope в конце марта. Эти записи, как по отдельности, так и в целом, представляют собой одни из самых важных моментов в истории лейбла Tresor, а звучание и мифический мир Drexciya, несомненно, вдохновляют целые поколения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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