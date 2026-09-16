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Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) виниловая пластинка

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Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) - фото 1
Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) - фото 2
Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) - фото 3
Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) - фото 4
Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) - фото 5
Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Drexciya
Альбом (сингл)
Neptune‘s Lair
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) - фото 1
  • Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) - фото 2
  • Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) - фото 3
  • Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) - фото 4
  • Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) - фото 5
  • Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733717
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804135009]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Drexciya
Альбом (сингл)
Neptune‘s Lair
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Intro: Temple Of Dos De Aqua, Andreaen Sand Dunes, Running Out Of Space, Universal Element, Habitat 'O' Negative, Funk Release Valve, Organic Hydropoly Spores, Draining Of The Tanks, Surface Terrestrial Colonization, Oxyplasmic Gyration Beam, Triangular Hydrogen Strain, Bottom Feeders, C To The Power Of X + C To The Power Of X = MM = Unknown
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) виниловая пластинка

Tresor Records представляет предстоящие специальные издания всего каталога легендарной детройтской группы Drexciya и связанных с ней проектов. 2022 год знаменует 20-ю годовщину смерти Джеймса Стинсона и выхода альбомов Transllusion и Shifted Phases. В знак признательности правообладатели, их семьи и лейбл поручили детройтскому художнику Мэтью Анджело Харрисону переработать обложки релизов Drexciya из каталога Tresor. Эти релизы будут выходить каждые два месяца, начиная с начала сентября 2022 года. Серия начинается с альбома Neptune's Lair, впервые выпущенного в 1999 году, за которым вскоре последует сингл Hydro Doorways. Альбомы Harnessed The Storm и Digital Tsunami выйдут в ноябре. Transllusion выйдет в феврале 2023 года. Серия завершается долгожданным переизданием альбома Shifted Phases – The Cosmic Memoirs Of The Late Great Rupert J. Rosinthrope в конце марта. Эти записи, как по отдельности, так и в целом, представляют собой одни из самых важных моментов в истории лейбла Tresor, а звучание и мифический мир Drexciya, несомненно, вдохновляют целые поколения.

Отзывы о товаре Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804135009]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Drexciya
Альбом (сингл)
Neptune‘s Lair
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Intro: Temple Of Dos De Aqua, Andreaen Sand Dunes, Running Out Of Space, Universal Element, Habitat 'O' Negative, Funk Release Valve, Organic Hydropoly Spores, Draining Of The Tanks, Surface Terrestrial Colonization, Oxyplasmic Gyration Beam, Triangular Hydrogen Strain, Bottom Feeders, C To The Power Of X + C To The Power Of X = MM = Unknown
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Tresor Records представляет предстоящие специальные издания всего каталога легендарной детройтской группы Drexciya и связанных с ней проектов. 2022 год знаменует 20-ю годовщину смерти Джеймса Стинсона и выхода альбомов Transllusion и Shifted Phases. В знак признательности правообладатели, их семьи и лейбл поручили детройтскому художнику Мэтью Анджело Харрисону переработать обложки релизов Drexciya из каталога Tresor. Эти релизы будут выходить каждые два месяца, начиная с начала сентября 2022 года. Серия начинается с альбома Neptune's Lair, впервые выпущенного в 1999 году, за которым вскоре последует сингл Hydro Doorways. Альбомы Harnessed The Storm и Digital Tsunami выйдут в ноябре. Transllusion выйдет в феврале 2023 года. Серия завершается долгожданным переизданием альбома Shifted Phases – The Cosmic Memoirs Of The Late Great Rupert J. Rosinthrope в конце марта. Эти записи, как по отдельности, так и в целом, представляют собой одни из самых важных моментов в истории лейбла Tresor, а звучание и мифический мир Drexciya, несомненно, вдохновляют целые поколения.
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Отзывы


Drexciya - Neptune‘s Lair (4251804135009) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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