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Kool & The Gang - Greatest Hits (0602478343773) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kool & The Gang - Greatest Hits (0602478343773) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kool & The Gang
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kool &amp; The Gang - Greatest Hits (0602478343773) - фото 1
  • Kool &amp; The Gang - Greatest Hits (0602478343773) - фото 2
  • Kool &amp; The Gang - Greatest Hits (0602478343773) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733638
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kool & The Gang - Greatest Hits (0602478343773) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478343773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kool & The Gang
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Диско
Трек-лист
Hollywood Swinging, Jungle Boogie, Misled, Ladies Night, Open Sesame (Groove with the Genie), Summer Madness, Celebration, Get Down on It, Too Hot, Fresh, Joanna, Cherish
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kool & The Gang - Greatest Hits (0602478343773) виниловая пластинка

В честь 75-летия американской соул-группы Kool & The Gang этой осенью и исторического включения группы в Зал славы рок-н-ролла группа впервые за десятилетия выпускает новый сборник «Greatest Hits» на виниле. Он содержит «дюжину» лучших треков группы всех поколений, от «Celebration» до «Hollywood Swinging». Сторона A содержит ранние треки, включая «Jungle Boogie», а сторона B — самые известные хиты, включая неизменно популярную «Get Down On It». В сборник также включен подробный исторический очерк от инсайдера группы.

Отзывы о товаре Kool & The Gang - Greatest Hits (0602478343773) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478343773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kool & The Gang
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Диско
Трек-лист
Hollywood Swinging, Jungle Boogie, Misled, Ladies Night, Open Sesame (Groove with the Genie), Summer Madness, Celebration, Get Down on It, Too Hot, Fresh, Joanna, Cherish
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В честь 75-летия американской соул-группы Kool & The Gang этой осенью и исторического включения группы в Зал славы рок-н-ролла группа впервые за десятилетия выпускает новый сборник «Greatest Hits» на виниле. Он содержит «дюжину» лучших треков группы всех поколений, от «Celebration» до «Hollywood Swinging». Сторона A содержит ранние треки, включая «Jungle Boogie», а сторона B — самые известные хиты, включая неизменно популярную «Get Down On It». В сборник также включен подробный исторический очерк от инсайдера группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kool & The Gang - Greatest Hits (0602478343773) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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