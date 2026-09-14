Lamb Of God - Into Oblivion (0199584006512) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lamb Of God - Into Oblivion (0199584006512) виниловая пластинка
Их десятый альбом, "Into Oblivion", подчеркивает статус Lamb Of God как музыкальных ветеранов и доказывает, что группе больше нечего никому доказывать: "Into Oblivion" отсылает к их корням, их характерному груву, и в то же время исследует новые территории. Когда певца Рэнди Блайта спросили о названии альбома «Into Oblivion», он без колебаний ответил: «Потому что именно туда мы и движемся. Альбом посвящен продолжающемуся и стремительному распаду общественного договора, особенно здесь, в Америке. То, что 20 лет назад вызвало бы возмущение, сегодня приемлемо». Блайт также рассматривает личную ответственность человека. «Растущая неспособность людей принимать неопределенность приводит к тому, что они ищут того, кто скажет им: „Все будет хорошо, пока вы верите в меня. У меня есть все ответы. Только я могу решить проблему“», — говорит Блайт. «Происходит добровольное отречение от собственной воли и ответственности».
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