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Lamb Of God - Into Oblivion (0199584006512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lamb Of God - Into Oblivion (0199584006512) виниловая пластинка

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Lamb Of God - Into Oblivion (0199584006512) - фото 1
Lamb Of God - Into Oblivion (0199584006512) - фото 2
Lamb Of God - Into Oblivion (0199584006512) - фото 3
Lamb Of God - Into Oblivion (0199584006512) - фото 4
Lamb Of God - Into Oblivion (0199584006512) - фото 5
Lamb Of God - Into Oblivion (0199584006512) - фото 6
Lamb Of God - Into Oblivion (0199584006512) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lamb Of God
Альбом (сингл)
Into Oblivion
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lamb Of God - Into Oblivion (0199584006512) - фото 1
  • Lamb Of God - Into Oblivion (0199584006512) - фото 2
  • Lamb Of God - Into Oblivion (0199584006512) - фото 3
  • Lamb Of God - Into Oblivion (0199584006512) - фото 4
  • Lamb Of God - Into Oblivion (0199584006512) - фото 5
  • Lamb Of God - Into Oblivion (0199584006512) - фото 6
  • Lamb Of God - Into Oblivion (0199584006512) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733619
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Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0199584006512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lamb Of God
Альбом (сингл)
Into Oblivion
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Into Oblivion, Parasocial Christ, Sepsis, The Killing Floor, El Vac?o, St. Cathrine’s Wheel, Blunt Force Blues, Bully, A Thousand Years, Devise / Destroy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lamb Of God - Into Oblivion (0199584006512) виниловая пластинка

Их десятый альбом, "Into Oblivion", подчеркивает статус Lamb Of God как музыкальных ветеранов и доказывает, что группе больше нечего никому доказывать: "Into Oblivion" отсылает к их корням, их характерному груву, и в то же время исследует новые территории. Когда певца Рэнди Блайта спросили о названии альбома «Into Oblivion», он без колебаний ответил: «Потому что именно туда мы и движемся. Альбом посвящен продолжающемуся и стремительному распаду общественного договора, особенно здесь, в Америке. То, что 20 лет назад вызвало бы возмущение, сегодня приемлемо». Блайт также рассматривает личную ответственность человека. «Растущая неспособность людей принимать неопределенность приводит к тому, что они ищут того, кто скажет им: „Все будет хорошо, пока вы верите в меня. У меня есть все ответы. Только я могу решить проблему“», — говорит Блайт. «Происходит добровольное отречение от собственной воли и ответственности».

Отзывы о товаре Lamb Of God - Into Oblivion (0199584006512) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0199584006512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lamb Of God
Альбом (сингл)
Into Oblivion
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Into Oblivion, Parasocial Christ, Sepsis, The Killing Floor, El Vac?o, St. Cathrine’s Wheel, Blunt Force Blues, Bully, A Thousand Years, Devise / Destroy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Их десятый альбом, "Into Oblivion", подчеркивает статус Lamb Of God как музыкальных ветеранов и доказывает, что группе больше нечего никому доказывать: "Into Oblivion" отсылает к их корням, их характерному груву, и в то же время исследует новые территории. Когда певца Рэнди Блайта спросили о названии альбома «Into Oblivion», он без колебаний ответил: «Потому что именно туда мы и движемся. Альбом посвящен продолжающемуся и стремительному распаду общественного договора, особенно здесь, в Америке. То, что 20 лет назад вызвало бы возмущение, сегодня приемлемо». Блайт также рассматривает личную ответственность человека. «Растущая неспособность людей принимать неопределенность приводит к тому, что они ищут того, кто скажет им: „Все будет хорошо, пока вы верите в меня. У меня есть все ответы. Только я могу решить проблему“», — говорит Блайт. «Происходит добровольное отречение от собственной воли и ответственности».
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