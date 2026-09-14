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The Strangers - The Strangers (4251804187602) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Strangers - The Strangers (4251804187602) виниловая пластинка

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The Strangers - The Strangers (4251804187602) - фото 1
The Strangers - The Strangers (4251804187602) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Strangers
Альбом (сингл)
The Strangers
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Strangers - The Strangers (4251804187602) - фото 1
  • The Strangers - The Strangers (4251804187602) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733599
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Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804187602]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Strangers
Альбом (сингл)
The Strangers
Жанр
Диско
Трек-лист
Wanna Take Your Body, Let Me Take You Home, Show Me How You Like It, Love Rescue, Step Out Of My Dream, It's Too Late, Stimulation
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Strangers - The Strangers (4251804187602) виниловая пластинка

Группу The Strangers сформировали три ключевых музыканта: Хьюберт Ивз III (Hubert Eaves III), Говард Кинг (Howard King) и Эдвард «Tree» Мур (Edward Moore). И Хьюберт Ивз, и Говард Кинг были активными участниками коллектива Гэри Бартца NTU Troop в 1970-х годах. Сам Гэри Бартц также принял участие в записи альбома The Strangers. Начинаем с крутого электро-фанка "Wanna Take Your Body", в котором Гэри Бартц играет на саксофоне (!), и который становится все более неотразимым по мере того, как звучит. Необычный трек "Let Me Take You Home" обладает панк-фанковым, пост-принсовским звучанием, одновременно энергичным и нежным, а "Show Me How You Like It" — это чистый фанк, грув просто огонь. Сторона B — это совершенство. Она начинается с любимой композиции NTS "Love Rescue", настолько классного трека, что он буквально взрывает с самого начала. Далее следует "Step Out Of My Dream", бесспорный шедевр, имевший огромный успех у лондонских диджеев и британского соул-сообщества; и нетрудно понять почему. Это плавная, мягкая, проникновенная композиция, поистине волшебная. Легкая и непринужденная композиция "It's Too Late" идеально подходит для медленного джема, а завершает этот замечательный сет потрясающий прото-эйсид-трек с синтезаторным звучанием "Stimulation"; это идеальный образец фанка 80-х и задорная фанковая импровизация с вокодером. Тщательно отреставрированный и нарезанный Саймоном Фрэнсисом и Сисели Балстон соответственно, этот альбом был выпущен в максимально высоком качестве на заводе Record Industry в Нидерландах.

Отзывы о товаре The Strangers - The Strangers (4251804187602) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804187602]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Strangers
Альбом (сингл)
The Strangers
Жанр
Диско
Трек-лист
Wanna Take Your Body, Let Me Take You Home, Show Me How You Like It, Love Rescue, Step Out Of My Dream, It's Too Late, Stimulation
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Группу The Strangers сформировали три ключевых музыканта: Хьюберт Ивз III (Hubert Eaves III), Говард Кинг (Howard King) и Эдвард «Tree» Мур (Edward Moore). И Хьюберт Ивз, и Говард Кинг были активными участниками коллектива Гэри Бартца NTU Troop в 1970-х годах. Сам Гэри Бартц также принял участие в записи альбома The Strangers. Начинаем с крутого электро-фанка "Wanna Take Your Body", в котором Гэри Бартц играет на саксофоне (!), и который становится все более неотразимым по мере того, как звучит. Необычный трек "Let Me Take You Home" обладает панк-фанковым, пост-принсовским звучанием, одновременно энергичным и нежным, а "Show Me How You Like It" — это чистый фанк, грув просто огонь. Сторона B — это совершенство. Она начинается с любимой композиции NTS "Love Rescue", настолько классного трека, что он буквально взрывает с самого начала. Далее следует "Step Out Of My Dream", бесспорный шедевр, имевший огромный успех у лондонских диджеев и британского соул-сообщества; и нетрудно понять почему. Это плавная, мягкая, проникновенная композиция, поистине волшебная. Легкая и непринужденная композиция "It's Too Late" идеально подходит для медленного джема, а завершает этот замечательный сет потрясающий прото-эйсид-трек с синтезаторным звучанием "Stimulation"; это идеальный образец фанка 80-х и задорная фанковая импровизация с вокодером. Тщательно отреставрированный и нарезанный Саймоном Фрэнсисом и Сисели Балстон соответственно, этот альбом был выпущен в максимально высоком качестве на заводе Record Industry в Нидерландах.
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Отзывы


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