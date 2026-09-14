The Strangers - The Strangers (4251804187602) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Strangers - The Strangers (4251804187602) виниловая пластинка
Группу The Strangers сформировали три ключевых музыканта: Хьюберт Ивз III (Hubert Eaves III), Говард Кинг (Howard King) и Эдвард «Tree» Мур (Edward Moore). И Хьюберт Ивз, и Говард Кинг были активными участниками коллектива Гэри Бартца NTU Troop в 1970-х годах. Сам Гэри Бартц также принял участие в записи альбома The Strangers. Начинаем с крутого электро-фанка "Wanna Take Your Body", в котором Гэри Бартц играет на саксофоне (!), и который становится все более неотразимым по мере того, как звучит. Необычный трек "Let Me Take You Home" обладает панк-фанковым, пост-принсовским звучанием, одновременно энергичным и нежным, а "Show Me How You Like It" — это чистый фанк, грув просто огонь. Сторона B — это совершенство. Она начинается с любимой композиции NTS "Love Rescue", настолько классного трека, что он буквально взрывает с самого начала. Далее следует "Step Out Of My Dream", бесспорный шедевр, имевший огромный успех у лондонских диджеев и британского соул-сообщества; и нетрудно понять почему. Это плавная, мягкая, проникновенная композиция, поистине волшебная. Легкая и непринужденная композиция "It's Too Late" идеально подходит для медленного джема, а завершает этот замечательный сет потрясающий прото-эйсид-трек с синтезаторным звучанием "Stimulation"; это идеальный образец фанка 80-х и задорная фанковая импровизация с вокодером. Тщательно отреставрированный и нарезанный Саймоном Фрэнсисом и Сисели Балстон соответственно, этот альбом был выпущен в максимально высоком качестве на заводе Record Industry в Нидерландах.
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