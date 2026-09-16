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Eric Dolphy - Far Cry (Analogue) (0753088827013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eric Dolphy - Far Cry (Analogue) (0753088827013) виниловая пластинка

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Eric Dolphy - Far Cry (Analogue) (0753088827013) - фото 3
Eric Dolphy - Far Cry (Analogue) (0753088827013) - фото 4
Eric Dolphy - Far Cry (Analogue) (0753088827013) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eric Dolphy
Альбом (сингл)
Far Cry
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eric Dolphy - Far Cry (Analogue) (0753088827013) - фото 1
  • Eric Dolphy - Far Cry (Analogue) (0753088827013) - фото 2
  • Eric Dolphy - Far Cry (Analogue) (0753088827013) - фото 3
  • Eric Dolphy - Far Cry (Analogue) (0753088827013) - фото 4
  • Eric Dolphy - Far Cry (Analogue) (0753088827013) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733560
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Eric Dolphy - Far Cry (Analogue) (0753088827013) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088827013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eric Dolphy
Альбом (сингл)
Far Cry
Жанр
Jazz
Трек-лист
Parker Of K.C., Ode To Charlie Parker, Far Cry, Miss Ann, Left Alone, Tenderly, It's Magic
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eric Dolphy - Far Cry (Analogue) (0753088827013) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Parker Of K.C., Ode To Charlie Parker, Far Cry, Miss Ann, Left Alone, Tenderly, It's Magic



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eric Dolphy - Far Cry (Analogue) (0753088827013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088827013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eric Dolphy
Альбом (сингл)
Far Cry
Жанр
Jazz
Трек-лист
Parker Of K.C., Ode To Charlie Parker, Far Cry, Miss Ann, Left Alone, Tenderly, It's Magic
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Parker Of K.C., Ode To Charlie Parker, Far Cry, Miss Ann, Left Alone, Tenderly, It's Magic


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eric Dolphy - Far Cry (Analogue) (0753088827013) виниловая пластинка - купить по цене 6510 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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